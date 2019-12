Pesce sicuro a tavola, in un mese multe per oltre 150mila euro

Oltre 760 verifiche, sequestrati circa 7.054,42 chilogrammi di prodotto ittico non conforme. L'operazione della Guardia Costiera è iniziata a fine novembre ed è stata messa in campo sia nelle Marche sia nel territorio perugino

ANCONA – Oltre 760 verifiche, sequestrati circa 7.054,42 chilogrammi di prodotto ittico non conforme, effettuati oltre 100 sequestri (di cui 35 attrezzi da pesca), ed elevate sanzioni per un importo pari a 153mila euro. Questi i numeri dell’operazione “Mercato globale” messa in piedi in un mese dalla Guardia Costiera in tutti i Comandi delle Marche.

L’operazione ancora in corso e iniziata a fine novembre vede impegnati, su tutto il territorio regionale e nella provincia di Perugia oltre 400 uomini e donne della Guardia Costiera in una serie di controlli lungo l’intera filiera ittica, dal mare agli esercizi commerciali, fino alla tavola dei consumatori.

Obiettivo: garantire che sulle tavole degli italiani non arrivino prodotti non idonei al consumo e pericolosi per la salute. Gli accertamenti sulla filiera ittica, oltre che in mare, sono stati condotti presso i grossisti, presso la grande distribuzione, come pure sui piccoli esercizi commerciali.

