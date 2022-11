Pesce senza etichette di provenienza e scarse condizioni igieniche del locale: sospesa un’attività ad Ancona

ANCONA – Nei giorni scorsi, si è conclusa un’ampia attività di controllo sulla filiera della pesca condotta dai comandi della Guardia Costiera delle Marche lungo la costa – da Gabicce (Pu) a San Benedetto del Tronto (Ap) e nell’entroterra regionale, coordinata dal Centro di Controllo Pesca della Direzione marittima di Ancona, nel corso della quale sono state numerose le verifiche eseguite dagli ispettori.

In particolare, i militari hanno effettuato, in totale, ben 56 attività ispettive su pescherecci (sia a mare che allo sbarco), pescherie, ristoranti, venditori ambulanti, gdo (Grande Distribuzione Organizzata) e piattaforme logistiche. Questo l’esito: 18 sanzioni amministrative, per un valore di circa 23.720,00 euro; 15 sequestri di prodotto ittico di diversa tipologia e specie, per un totale circa di 153 Kg. Inoltre, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria i titolari di due esercizi commerciali per frode in commercio e detenzione di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione.

Tra le operazioni di maggior interesse si segnala che, militari dipendenti, congiuntamente agli Ispettori dell’Asur Marche, hanno proceduto ad ispezionare un ristorante nel Comune di Ancona. È stata così accertata la presenza di circa 30 kg di prodotto ittico pronto per essere servito alla clientela, ma privo di documentazione che ne attestasse la provenienza. Si è così proceduto al sequestro dello stesso. Inoltre, nell’ambito di tale controllo si rilevava che le condizioni igienico sanitarie dell’ esercizio commerciale non erano conformi alle normative vigenti e pertanto veniva emesso un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale in parola.

La Direzione Marittima delle Marche – Comando Regionale della Guardia Costiera raccomanda sempre ai consumatori «di prestare la massima attenzione al momento dell’acquisto di prodotto ittico, facendo particolare attenzione alle informazioni poste sulle relative etichette».