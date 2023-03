Un pesce luna è stato ritrovato spiaggiato ad Ancona, nella baia di Mezzavalle. Ancora ignote le cause del decesso, ma non si esclude il soffocamento causato da reti da pesca

ANCONA – Amara sorpresa sulla spiaggia di Mezzavalle, a Portonovo. Qualche ora fa, sarebbe stato ritrovato spiaggiato un pesce luna. Il caratteristico esemplare, sconosciuto ai più, sarebbe morto per via dell’inquinamento marino.

Non si conoscono con precisione le cause del decesso, ma la carcassa, di dimensioni medio-grandi e in avanzato stato di decomposizione, ha incuriosito quanti, in questi giorni, complici le belle giornate quasi estive, si ritrovavano a passeggiare per Portonovo.

Il pesce luna spiaggiato a Mezzavalle

Una Riviera del Conero incantata dal sole e dal clima mite, anche se sui fondali, probabilmente, la situazione è un po’ diversa, tra plastica, reti e boe. Rifiuti che stonano con una natura apparentemente incontaminata ed esplosiva e questa foto, d’altronde, ne è la testimonianza.

«Questo è il pesce Luna che ha trovato spiaggiato mio genero ieri mattina a Mezzavalle – spiega una donna – Era rimasto imprigionato in una rete, con tanto di galleggiante». Al momento, non si conosce se le autorità competenti deputate a intervenire in questi casi siano state informate del ritrovamento.

Nelle prossime ore, sull’animale potrebbero essere esperiti tutti gli accertamenti del caso: dai rilievi di rito a, ovviamente, la rimozione della carcassa.