Da Perugia a Monaco: il viaggio con l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona di Lucky, pastore tedesco investito

ANCONA – L’ambulanza veterinaria della Croce Gialla di Ancona varca i confini nazionali ed arriva nei pressi di Monaco di Baviera in una clinica ortopedica veterinaria specializzata per questo tipo di traumi. A raccontare l’intera vicenda avvenuta nello scorso fine settimana Stefano Bernabei, direttore di sede della Croce Gialla di Ancona. «Siamo stati contattati da un veterinario che per anni ha lavorato nelle Marche e che ora si trova in provincia di Perugia. Ci ha chiesto se eravamo disponibili a trasportare con la nostra ambulanza veterinaria un pastore tedesco di 2 anni investito sotto casa da un furgone che faceva manovra. Il fatto è avvenuto a Perugia con il proprietario del cane un noto imprenditore della zona che si è messo in contatto con l’allevatore il quale gli ha consigliato di raggiungere questa clinica viste le lesioni riportate dal cane. La richiesta è arrivata in tarda mattinata tempo di organizzarci e alle 17 eravamo a Perugia dove il cane è stato preso in consegna dal nostro personale con l’animale che durante il viaggio verso Monaco di Baviera è stato assistito da un veterinario. Appena arrivati è stato sottoposto ad intervento chirurgico».

A distanza di una settimana lo stesso imprenditore ha fatto sapere che il cane sta bene che potrà tornare a camminare ma ci vorrà del tempo proprio per le lesioni riportate. Ambulanza veterinaria che sempre più spesso viene utilizzata dalla Croce Gialla di Ancona come puntualizza lo stesso Stefano Bernabei: «Il mezzo è autorizzato dalla Regione Marche, risponde a tutte le normative in materia e siamo in attesa che la stessa Regione stabilisca una sorta di assistenza sanitaria in caso di animali di piccola taglia investiti in strada. Al momento c’è una sorta di vuoto normativo che dovrà essere colmato. In attesa che ciò avvenga l’ambulanza veterinaria è sempre disponibile per trasportare animali di piccola taglia dal veterinario per esami o terapie. Molta gente per un motivo o per l’altro spesso è in difficoltà per effettuare questi trasporti. Mercoledi abbiamo portato un alano da Falconara a partorire in un centro veterinario della zona». Per eventuali informazioni 071/5015