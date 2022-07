Numana, grandi ospiti in piazza per la Bandiera blu

NUMANA – Sarà un fine settimana di grandi eventi a Numana all’insegna della musica, della comicità e soprattutto del grande ritorno del gala internazionale della danza, il tutto accompagnato da una tre giorni di assaggi e degustazioni con i produttori locali della filiera Coal. Si parte venerdì 29 luglio con The Breath con protagonisti il tenore David Mazzoni, la soprano Anastasha Demichenko e il tenore Nenad Koncar in un ensemble per un concerto di brani italiani e internazionali. Sabato 30 luglio, per la rassegna “Smile Numana”, si esibirà il grande comico Giobbe Covatta in “La Divina Commediola”, sua personale versione della Divina Commedia. Domenica 31 luglio che segna il ritorno del gala internazionale della danza, presentato da Alvin e in cui sarà ospite un super cast di danzatori di livello internazionale tra cui ballerini provenienti dall’Opera nazionale Ucraina, dal Balletto di Monte Carlo, dal Staatstheater Saarbrücken, dal Silesian Theater in Repubblica Ceca, dal Balletto di Roma e da diverse altre compagnie di danza europee. Il gala, al quale saranno affiancati i festeggiamenti in onore della 23esima Bandiera Blu, è un grande evento realizzato con il supporto di Coal distribuzione che, a partire dalle 18.30 di venerdì, sabato e domenica, proporrà al pubblico la manifestazione “Passaggi…Sapori ed emozioni in piazza – degustazioni e assaggi dei prodotti della loro filiera territoriale”. Assieme all’offerta dei produttori locali si svolgeranno anche spettacoli per i più piccoli, a cura della compagnia Lagrù: “Storie nell’armadio” venerdì 29 luglio, spettacolo di burattini sabato 30 luglio e “Cappuccetto – una fiaba a colori” domenica 31 luglio (dalle 18.30 alle 19.30). Gli eventi The Breath, Giobbe Coavatta e Galà internazionale della Danza si svolgeranno in piazza del Santuario con inizio alle 21.30 mentre quelli organizzati dalla Coal si svolgeranno a piazza Nuova a partire dalle 18.30. L’ingresso è libero.