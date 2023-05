Per il Cus Ancona è tempo di assemblea. Ecco i temi

ANCONA – Domenica 14 maggio assemblea del Cus Ancona. L’assemblea per il Cus Centro Sportivo Universitario è stata indetta dal consiglio direttivo e dal presidente, ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello Statuto. L’incontro dei soci in seduta Ordinaria per domenica 14 maggio alle ore 7 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione presso la sede in via Grotte di Posatora, n. 19/A. Ecco l’ordine del giorno: relazione tecnico-morale sull’anno 2022, relazione finanziaria sempre sull’anno passato; relazione del collegio dei revisori anno, oltre a varie ed eventuali.