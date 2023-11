Per Ancona-Perugia modifiche alla viabilità verso lo stadio Del Conero

ANCONA – Viabilità modificata per la partita di domenica sera, 5 novembre, allo stadio Del Conero di Ancona tra Ancona e Perugia: il Comune ha diffuso stamattina tutte le indicazioni per coloro che si dirigeranno allo stadio e per il rientro previsto in serata, per cercare di agevolare il più possibile gli anconetani che si recheranno allo stadio di Passo Varano. Le modifiche alla viabilità inizieranno alle 18, la partita comincerà alle 20.45, da Perugia sono attesi almeno cinquecento tifosi. «Invitiamo la cittadinanza a partecipare in massa alla partita per tifare la nostra cara Ancona – afferma il vicesindaco e assessore allo sport, alla mobilità e alla sicurezza. Giovanni Zinni – rispettando con precisione tutte le indicazioni relative alla viabilità, affinché non ci sia alcun problema di ordine pubblico e in modo che possiamo trascorrere una serata di festa e di sport». Inevitabili, però, i disagi e le lunghe code che si creeranno per l’arrivo degli anconetani allo stadio, anconetani che come in altre circostanze avranno a disposizione solo ed esclusivamente la strada che proviene da Tavernelle per arrivare al parcheggio.

Per i tifosi locali, infatti, l’amministrazione dorica comunica che l’accesso allo stadio Del Conero è dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per strada provinciale Cameranese. L’accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio della tifoseria ospite. Per i tifosi locali che provengono da sud l’accesso sarà interrotto all’altezza dell’arco degli Angeli. Per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranese. In altre parole non si potrà scendere dall’arco degli Angeli verso lo stadio ma bisognerà fare il giro per Varano e scendere sulla provinciale all’altezza di Passo Varano. Inoltre non sarà consentito il parcheggio vicino al forno Stacchiotti in zona passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto e l’accesso sarà consentito solo ai possessori di biglietto del treno.