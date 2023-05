Pedofilia e pedopornografia: 16 denunce e 5 arresti nel 2022. I dati della polizia postale di Ancona

ANCONA- Nella Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, la polizia postale condivide i dati più significativi di un impegno quotidiano, per la tutela dei minori da ogni forma di rischio cibernetico. «Cresce il numero dei soggetti adulti arrestati per reati di pedopornografia, adescamento online e abuso sessuale di minori. Si tratta di soggetti ad alto livello di pericolosità poiché colti in flagranza di reato, perché detentori di grandi quantità di materiale pedopornografico o in quanto abusanti di bambini e ragazzi nelle loro disponibilità», spiega la polizia postale.

Sono spesso uomini, con un’età inferiore ai 50 anni, che in maniera sistematica, sfruttano le caratteristiche tecniche dei diversi servizi di rete per assicurarsi il miraggio dell’anonimato e dell’impunità.

L’adescamento si riconferma come un fenomeno preoccupante che investe fasce di età sempre più precoci, nei luoghi della massima sicurezza percepita, come le chat con i compagni di scuola e le piattaforme di gaming. Sono le vittime più fragili e fiduciose verso gli altri, anche quando sconosciuti, e sono quelli che hanno il rapporto più spontaneo e naturale con le nuove tecnologie.

La polizia postale di Ancona nel 2022 ha trattato 21 casi di pedofilia/pedopornografia; denunciate 16 persone; arrestate 5 persone; effettuate 17 perquisizioni e monitorati 98 spazi web di cui 17 sono risultati con contenuti illeciti.