Pedalando da Ancona a Portonovo: inaugurata la biciclovia del Conero

ANCONA – Inaugurata ieri 7 aprile a Portonovo la biciclovia, o ciclopedonale, del Conero, progetto nato con la precedente amministrazione comunale e completato da quella attuale, un percorso perlopiù sterrato che parte da Ancona, da via Paolucci, sotto all’asse nord-sud, fino al parcheggio scambiatore di Portonovo, vicino all’azienda agricola Pieri dove ieri, per la cerimonia d’inaugurazione, è stato organizzato un punto di accoglienza con il sindaco Daniele Silvetti, l’assessore Daniele Berardinelli e il presidente del Parco del Conero, Luigi Conte. Sono in tutto undici chilometri di strada destinata alle bici e ai pedoni che uniscono la città al mare e che attraversano uno degli scorci tra campagna e mare tra i più belli della zona, che già ieri sono stati percorsi da tantissimi anconetani, in bici, a piedi, a spasso con i cani. La vegetazione cresce in fretta, servirà mantenere il percorso nel migliore dei modi, ma intanto è completato e inaugurato, anche se con notevole ritardo sui tempi di consegna che la precedente amministrazione comunale aveva stimato nella scorsa estate, perché si è dovuto provvedere ad alcuni interventi sul percorso, per rendere più agevoli certi tratti in salita.

«Siamo particolarmente contenti di questa nuova infrastruttura, un’ulteriore cinghia di trasmissione tra il parco del Conero e la sua area e la città di Ancona, la migliore promozione che si possa fare nel segno della sostenibilità» ha dichiarato il sindaco Daniele Silvetti. «Un sentiero bellissimo che permette di sviluppare la scoperta del nostro territorio – ha spiegato l’assessore Daniele Berardinelli –, un percorso protetto dal traffico delle auto, caratterizzato dalla bellezza del paesaggio. Ora i cittadini anconetani e i turisti potranno apprezzare la bellezza del paesaggio, delle nostre campagne e colline, e giungere infine a Portonovo».

Tra l’altro, il Comune di Ancona ha firmato un protocollo di intesa insieme ad altri 25 comuni della regione, tra le province di Fermo, Macerata e Ancona, per la promozione di un circuito ciclabile turistico per scoprire tutte le bellezze delle Marche. E’ il protocollo d’intesa NoiMarche, iniziativa volta a promuovere la collaborazione e lo sviluppo della regione marchigiana, che ha conosciuto una notevole espansione con la creazione di NoiMarcheBikeLife, iniziativa che ha contribuito a posizionare l’itinerario Strade di Marca al secondo posto all’oscar nazionale del cicloturismo nel 2022, riconosciuto come il secondo progetto più bello ed organizzato d’Italia. «In questo percorso – diceva l’assessore Berardinelli nei giorni scorsi – sarà ricompresa anche la biciclovia del Conero, incentivando così la promozione del territorio dorico sotto il profilo turistico, captando così anche un flusso turistico sempre più in espansione come quello su due ruote». La biciclovia del Conero è costata quasi 1,3 milioni di euro.