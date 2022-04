ANCONA – Sono 27 i Comuni della provincia di Ancona che hanno sottoscritto il Patto per la sicurezza urbana e presentato proposte progettuali che sono state approvate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo rende noto la Prefettura di Ancona. Ad ottenere il finanziamento per l’installazione degli impianti di videosorveglianza sono stati in 15: Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelbellino Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Falconara Marittima, Loreto, Mergo, Montecarotto, Numana , Offagna, Staffolo, Sirolo.

I progetti sono finanziati con i fondi della sicurezza urbana del Ministro dell’interno che con decreto dell’8 aprile 2022 ha approvato la graduatoria delle istanze che nel 2021 sono state presentate dai Comuni. Un contributo statale per l’istallazione dei sistemi di videosorveglianza previsti nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti dal Prefetto di Ancona, Darco Pellos, e dai sindaci. Sulla base dei fondi stanziati per l’anno 2021, pari a 27 milioni di euro, i progetti che godranno del contributo sono 416. Il ministero per l’erogazione dei fondi ha tenuto conto di vari parametri tra cui la popolazione e l’indice di delittuosità.

Le somme che saranno erogate sono circa 383mila euro per un importo complessivo di interventi di 800mila euro.

«La realizzazione dei progetti rappresenta un importante risultato per la comunità – si legge nella nota stampa della Prefettura di Ancona – in quanto contribuisce ad aumentare la copertura di videosorvegliata del territorio e concorre con l’attività di tutela il dell’ordine e sicurezza pubblica svolta dalle forze di polizia».