La pasta fatta in casa come una volta: ad Ancona si va a lezione in piazza da sfoglina Simonetta

ANCONA – Piazza San Francesco piena di sfogline e sfoglini. Muniti di matterello e spianatoia in 15 hanno preso lezione per imparare l’antica arte di fare la pasta fatta a mano. Uno scenario unico che ha regalato il centro storico, al colle Guasco, a due passi da Duomo e sotto una delle chiese più antiche della città.

A richiamare il nutrito pubblico è stata Simonetta Capotondo, tra le poche sfogline rimaste che ancora fanno pasta fatta a mano. Una tradizione che lei ha seguito imparando dalla nonna e che ora le permette anche di girare il mondo.

Sfogline e sfoglini imparano a fare la pasta in piazza

Originaria di Ancona, con esperienze in America, sfoglina Simonetta domenica – 24 ottobre – ha tenuto un workshop in occasione dell’apertura del primo negozio di pasta fatta in casa in centro storico “Guasco to go” aperto proprio vicino alla location della dimostrazione. Ad aderire all’iniziativa, che ha unito famiglie anche con bambini al seguito, sono state donne ma anche uomini che hanno impastato e fatto le loro prime tagliatelle.