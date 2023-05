Passetto, imbrattato il parco dei laghetti: «Scritte recenti sullo scivolo, sulle panchine e sui cartelli»

ANCONA – Vandali al parco dei laghetti del Passetto: ennesimo raid vandalico nel quartiere simbolo di Ancona. Ad essere colpite, sono state alcune sedute di uno dei polmoni verdi più apprezzato e frequentato dagli anconetani.

La panchina di marmo imbrattata

Noi di www.CentroPagina.it siamo andati a verificare. All’entrata del parco, effettivamente, sul lato dell’ex ristorante Passetto, c’è la scritta «Klex», in arancione, realizzata forse con una bomboletta spray.

In basso, una serie di segni strana e a tratti indecifrabile. Scritta analoga, ma stavolta in giallo, all’inizio dello stradello che conduce alle grotte sotto la piscina.

Sopra la bottiglia di plastica che avrebbe dovuto dare un messaggio di rispetto per l’ambiente, ecco l’imbrattamento: «Lexo» è la firma del teppista.

Sul cartello blu che indica invece la zona pedonale, proprio all’inizio della pineta, qualcuno ha disegnato alcune figure strane su quell’omino bianco che simbolizza un pedone. Un naso a pinocchio, una parolaccia e altri scarabocchi là dove c’è una batteria di bidoni, di fronte alla pista di pattinaggio.

Poco più in là, vandalizzata anche una seduta in marmo bianco, davanti allo scivolo (imbrattato anch’esso). Non è stata risparmiata neppure l’antica fontanella nei pressi della piscina del Passetto.

Lo scorso 1° aprile, invece, alcuni ragazzi si sarebbero giurati amore eterno sulla panchina del belvedere del parco, tra i petali delle piante ormai fiorite: «S+C» con un cuore e la promessa fedeltà, con una vistosa croce impressa sulla seduta di legno, davanti a una staccionata che sta perdendo i pezzi.

«Io porto spesso mia figlia qui – dice una signora, che chiede l’anonimato – e queste scritte sono state realizzate di recente. La settimana scorsa – precisa – non c’erano».

Sulla panchina, dove spesso i genitori siedono per guardare i piccoli giocare, campeggia un imbrattamento in arancione «Lexo», la stessa parola scritta in giallo all’inizio dello stradello.

Il sospetto è che possa trattarsi degli stessi autori, ma al momento non v’è alcuna conferma. Certo è che dietro la pista di pattinaggio, le cabine dell’energia elettrica sono state prese di mira e sporcate con alcune faccine colorate.