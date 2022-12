A passeggio per Ancona con Babbo Natale e gli elfi per sostenere la casa di accoglienza. «Parola d’ordine sensibilizzare»

Una passeggiata solidale di quasi 4 chilometri aperta a tutta la città per sostenere la Casa di accoglienza della Fondazione Salesi onlus. Il presidente Maraldo: «Percorso comunitario per sensibilizzare»

ANCONA – Una passeggiata solidale per sostenere la Casa di accoglienza della Fondazione Salesi onlus, che dà ospitalità gratuita ai genitori dei bambini ricoverati al presidio ospedaliero Salesi di Ancona. L’appuntamento è per le 9.30 di domenica 18 dicembre, al Viale della Vittoria, di fronte lo Stadio Bar.

Si partirà intorno alle 10.30 con un colorato corteo che attraverserà le vie del centro storico: dal Viale della Vittoria per finire in corso Mazzini per tornare quindi attraversando largo XXIV Maggio e piazza Cavour.

Antonello Maraldo, presidente della Fondazione Salesi Onlus

«Lo scopo della passeggiata – fa sapere Antonello Maraldo, presidente della Fondazione – è quello di ritrovarsi insieme alle famiglie per sensibilizzare con delicatezza anche i più piccoli verso temi, come la malattia e le difficoltà ad essa collegate, che possono riguardare tanti nuclei familiari. Camminare gioiosamente insieme per le vie della città, inoltre, ci permette di condividere, rendendolo visibile, un percorso che diventa così comunitario».

L’evento è il primo nel suo genere. In passato, era stata organizzata la corsa dei Babbi Natale. La passeggiata solidale vede la collaborazione dell’Amministrazione comunale locale e saranno i Babbi Natale coi loro aiutanti elfi a guidare la passeggiata in giro per Ancona. Un percorso di circa 3.5 chilometri per donare forza e speranza ai piccoli pazienti grazie al sostegno delle loro famiglie, perché i bambini ricoverati in ospedale hanno ancora più bisogno della vicinanza dei loro genitori.

L’iscrizione è gratuita per tutti i bambini, per gli adulti è previsto un contributo volontario di 5 euro. A tutti i partecipanti sarà donato un cappellino di Natale e una fascia da indossare durante la passeggiata, che sarà animata da giochi e divertimenti, mentre a fine percorso è prevista la consegna di un dolce pensiero.

Insomma, una passeggiata per tutte le età, ma saranno i bambini che, oltre ad incontrare Babbo Natale e i suoi folletti, avranno persino l’occasione di poter spedire la loro letterina a Santa Claus, inviandola nella cassetta delle lettere più famosa al mondo, la ‘Cassetta postale’ rossa di Babbo Natale. Un’occasione per introdursi nella magica atmosfera della festa più attesa dell’anno con gioia, speranza e solidarietà.