Passeggiata eco, cittadini puliscono le strade ad Agugliano e Polverigi

AGUGLIANO – Sei percorsi per un unico scopo, mantenere pulito il posto in cui si vive. Così ieri mattina più di 60 cittadini hanno preso una scopa, una paletta e tante buste per pulire le strade del loro paese. Ad organizzare la passeggiata eco è stata l’associazione socio culturale “4 Ottobre”. Partiti attorno alle 8 i residenti hanno pulito le strade di Agugliano e Polverigi dandosi diversi luoghi di ritrovo. Raccolta una notevole quantità di rifiuti a bordo strada. Carte, bottigliette di plastica, mascherine, guanti, cicche di sigarette, c’era di tutto a sporcare il suolo pubblico. Il risultato sono stati dei sacchi pieni ben differenziati portati poi nei rispettivi cassonetti.