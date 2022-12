Ancona, tutto pronto per la passeggiata con i Babbi Natale e gli elfi in favore della Fondazione Salesi

Il corteo partirà da viale Della Vittoria per arrivare in piazza Cavour e quindi in corso Mazzini. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Ancona

ANCONA – La Fondazione Ospedale Salesi onlus, in collaborazione con il Comune di Ancona, promuove per domattina alle 9.30 una passeggiata solidale in compagnia dei Babbi Natale e dei loro elfi. L’iniziativa è stata promossa a sostegno della Casa di accoglienza della Fondazione che ospita gratuitamente le famiglie dei bambini ricoverati all’ospedale Salesi di Ancona. Il festoso corteo partirà domattina, 11 dicembre dopo essersi dato appuntamento alle ore 9.30 lungo viale della Vittoria, all’altezza dello Stadio Bar. La partenza è stata fissata per le 10.30 e il corteo si snoderà lungo le vie del centro storico cittadino, scendendo verso piazza Cavour lungo viale Della Vittoria, quindi corso Mazzini e poi il ritorno al punto di partenza, per un percorso di complessivi 3,5 chilometri. Un percorso di solidarietà, affetto e speranza per i bambini ricoverati al Salesi in questi giorni che precedono le festività natalizie. L’iscrizione al corteo è gratuita per i bimbi, mentre per gli adulti è previsto un contributo di 5 euro. Per tutti i partecipanti all’iniziativa benefica un cappellino di Natale e una fascia da indossare lungo il percorso. La passeggiata prevede anche giochi e divertimento e a fine percorso è prevista la consegna di un pensiero dolce. Lo scopo, naturalmente, è quello di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei piccoli ospedalizzati.