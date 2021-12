ANCONA- Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Ancona. L’Ammiraglio Enrico Moretti va in congedo. Al suo posto Capitano di Vascello Donato De Carolis. La cerimonia si è svolta questa mattina (18 dicembre) al Terminal Crociere del Porto di Ancona banchina 15 alla presenza delle autorità cittadine. Tra le prime file anche il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

La cerimonia

Un lungo discorso di commiato, quello dell’Ammiraglio Moretti in alta uniforme, per ripercorrere i tre anni alla guida dell’autorità militare marittima del capoluogo. Parole commosse e di gratitudine verso la città e le istituzioni con cui si è interfacciato durante il suo mandato. «Dovrebbe essere tempo di bilanci – ha detto Moretti – ma non ne faccio. Tra poco riporrò nell’armadio l’uniforme. E con essa i ricordi. Tanti, belli. Brutti fortunatamente pochi». Con la voce spesso rotta dall’emozione ha voluto sottolineare l’impegno profuso nel ricoprire un ruolo di primo piano nella gestione di uno dei più importanti scali dell’Adriatico. «Si dice che chi comanda è un uomo solo – ha specificato l’Ammiraglio – solitudine che ho provato anch’io nel momento delle scelte. Un prezzo da pagare. Ma spero di aver servito la comunità portuale di Ancona con onore». Parole che hanno trasmesso il forte senso di responsabilità con cui Moretti ha ricoperto il suo incarico. «Responsabilità vuol dire rispondere a qualcuno delle proprie azioni – ha proseguito – allo Stato, ai superiori e all’uomo che confida nell’operato di altri uomini. La mia personale scelta che ho praticato ha previsto un continuo mettersi in gioco». Nel periodo di mandato alla guida del Porto, Moretti si è trovato di fronte l’arduo compito di sostenere il carico delle incombenze anche in un periodo difficile: quello della pandemia. Responsabilità che ora lascerà al collega Capitano di Vascello Donato De Carolis a cui ha rivolto parole di stima e di affetto, facendogli il miglior augurio per il suo futuro. Ma prima di lascare il podio l’Ammiraglio ha voluto sottolineare ancora una volta il forte legame instaurato con il capoluogo: «Me ne vado portando con me un immenso bagaglio professionale e umano accumulato in questa meravigliosa esperienza – ha detto Moretti – vi voglio bene e porterò sempre con me tutti voi nel mio cuore».

Il passaggio

Con un lungo applauso da parte di tutti i presenti, l’Ammiraglio Moretti ha effettuato il passaggio di consegne al Capitano di Vascello Donato De Carolis che ha conquistato il podio prendendo la parola. «Mi trovo ad assumere con fierezza ed orgoglio l’incarico di direttore marittimo comandante del Porto di Ancona – ha detto De Carolis – consapevole della delicatezza e dell’importanza del ruolo, mi impegno a continuare questa opera mettendomi a servizio dei cittadini, in particolare dei cittadini del mare». Con uno sguardo al futuro, De Carolis ha voluto anticipare il senso più ampio della sua visione: «Farò sentire la mia vicinanza e rivolgerò particolare attenzione nel fornire un efficiente servizio per il territorio – ha specificato – una vicinanza tra l’autorità marittima che rappresento e le altre autorità cittadine che servono il territorio per una giusta causa. Il futuro ci riserva una stagione di traguardi ambiziosi da consegnare alle future generazioni». Prima della conclusione della cerimonia ha preso la parola anche l’ispettore capo della Capitaneria di Porto Nicola Carlone: «auguro a De Carolis di condurre questa nave con mano sapiente – ha detto – le doti di un buon comandante sono: equilibrio, buon senso, umiltà e un pizzico di fortuna. Auguro ad entrambi venti più favorevoli nel rispettivo percorso».