Pasqua, il messaggio di pace dell’arcivescovo Fabio Dal Cin

LORETO – Dalla Santa Casa di Loreto, culla della cristianità e del culto mariano, monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo delegato pontificio lancia il messaggio di pace per la Pasqua. «Pace a voi sono le prime parole che Gesù rivolge ai suoi amici dopo la Passione e la Risurrezione – ha detto in diretta dalla Santa Casa -. Ha sempre raccomandato di entrare nelle case con questo augurio. E lo sia davvero in tutti i nostri ambienti di vita. Sta a noi accoglierla o rifiutarla. Fare Pasqua significa disarmare i nostri cuori da ogni atteggiamento di sopraffazione, di violenza, di ipocrisia, di gelosia, di corruzione, di compromesso con il male. Facciamo per primi il passo della riconciliazione e della pace. Uniamoci anche nella preghiera o nel pensiero della pace perché entri anche nel cuore di ogni nazione questo messaggio».

La visita e la messa

L’arcivescovo oggi (9 aprile) è presente a Casa Hermes che lo accoglie come ormai da tradizione per la celebrazione della festività della Resurrezione. Monsignor Dal Cin si trattiene con il gruppo particolare di fedelissimi una quarantina di minuti nella hall adiacente la cappella religiosa, per poi celebrare la Santa Messa nella basilica della Santa Casa, trasmessa anche online.

Federico Guazzaroni, presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, afferma: «Questa tradizione, la presenza dell’arcivescovo, sta ad indicare il riconoscimento da parte sua della grande importanza del servizio sociale che noi offriamo, e la collaborazione forte e reciproca che da sempre esiste tra la nostra Fondazione e l’istituzione religiosa di Loreto. Si tratta inoltre di un’attestazione della vicinanza di monsignor Dal Cin ai nostri ospiti».