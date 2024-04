Pasqua 2024: ecco cosa fare nelle Marche tra natura, mostre ed eventi

Pasqua, le Marche da scoprire per un inizio di primavera 2024 con il botto. Dal mare del Conero all’immersione naturalistica nella Faggeta di Canfaito. E poi, chiaramente, la celebri Grotte di Frasassi, imperdibile sogno ad occhi aperti anche per i tanti che arrivano da fuori regione con l’obiettivo di visitarle.

Sono tante le mete da poter visitare tra il 28 marzo e il 2 aprile: è infatti in questo il periodo di tempo in cui le scuole, nelle Marche, rimarranno chiuse, per la gioia di mamma e papà che potranno dunque optare per una gita fuori porta anche con i più piccoli.

Una veduta di Pesaro

Cominciamo da Pesaro Urbino: tante le iniziative in provincia nel nord delle Marche, a Vallefoglia, con ˊIl Giardino dei Colori, fioritura e raccolta dei tulipaniˊ, ma anche col laboratorio creativo per bimbi con le uova pasquali. Stessa attività di caccia all’uovo ad Arcevia il 1° aprile, ai Giardini Leopardi. Caccia all’uovo al parco zoo di Falconara, ma anche al parco Miralfiore di Pesaro, mentre a Osimo, in provincia di Ancona, ha riaperto Santa Paolina’s Farm (visite solo su prenotazione al 3349667382). Alla scoperta dell’orto botanico il 1° aprile, sempre con la classica caccia all’uovo anche a Gallignano, nella selva. Qui, l’appuntamento è per le 10.30.

Simpatica potrebbe essere una visita alle grotte di Camerano, di Frasassi o di Osimo, mentre a Macerata si potrà salire sulla grandissima ruota panoramica allestita in centro. Resterà nel Maceratese fino al 18 maggio. Spettacolo di aquiloni a Porto Recanati, mentre per chi vuole un museo, si segnala la seguente attività: Museo di Storia Naturale Fondazione Oppelide. Si spenderà solo 5 euro al Museo Archeologico delle Marche per entrare e visitare le sale di Ancona (ridotto: €3).

Ad Ascoli Piceno, dal 30 marzo al primo aprile, arrosticini per tutti in occasione dell’apertura di stagione del Parco Avventura Colle San Marco. Restano poi i must della nostra regione: la Gola del Furlo, il tempio del Valadier, trekking e passeggiate sul mare sulla riviera del Conero, da Numana a Sirolo. La Rocca di Mondavio, il San Bartolo di Pesaro, il lungomare di Senigallia, le Lame Rosse e il Castello di Gradara. Il 1° aprile, la guida turistica Federica Feliciani alla scoperta della Riviera con il Centro visite Parco del Conero: si parte da Sirolo, con una visita al villaggio, poi box colazione marchigiana alla Cerqua e via verso il Passo del Lupo fino al punto panoramico delle Due Sorelle. Pic nic e si torna indietro alla spiaggia San Michele di Sirolo e Sassi Neri e risalita a Sirolo (per info: 3494737063). Tante anche le pagine Instagram dedicate alle Marche e agli eventi del periodo. Pagine che aggiornano quotidianamente i follower con i vari eventi in giro per la regione: si consiglia, a tal proposito, di consultare il profilo Instagram @marcheroba.

La spiaggia di Sirolo

E c’è ancora tempo per parlare di digitale. Prorogata fino al 5 maggio, a palazzo Gallo di Osimo, la mostra dal titolo “Il punto di vista dell’intelligenza artificiale attraverso la sua arte”. Sono stati i quasi duemila visitatori e le centinaia di telefonate e contatti a spingere gli organizzatori a prorogare la mostra a Osimo “01-IO: il punto di vista dell’intelligenza artificiale attraverso la sua arte” fino a maggio. Un risultato ottimo, e per certi versi inaspettato, segno che c’è curiosità e interesse attorno al tema dell’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni concrete, nel quotidiano. Così è arrivata la decisione: l’esposizione rimarrà aperta fino al 5 maggio prossimo. Le sale stanno ospitando da dicembre una mostra molto particolare, che ha come tema ma anche come protagonista l’intelligenza artificiale.

«Abbiamo registrato una continua affluenza, molto interesse da parte di visitatori di tutte le età e la numerosa partecipazione di studenti e docenti delle scuole del territorio: per questo abbiamo deciso di prorogare la mostra, la cui chiusura era inizialmente prevista per il 17 marzo», spiega la referente dell’associazione osimana Mac Manifestazioni Artistiche Contemporanee, Monica Caputo. «L’ottimo andamento e il sostegno all’iniziativa da parte del Comune di Osimo conferma l’intuizione dell’ideatore della mostra, Federico Gallo Perozzi. C’è la necessità, soprattutto dei più giovani, di approfondire, conoscere e riflettere sul tema controverso dell’interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale e su come questa interazione potrà incidere nella loro vita quotidiana». L’esposizione è prodotta dall’associazione culturale “MAC-Manifestazioni Artistiche Contemporanee” di Osimo e patrocinata dal Comune di Osimo. Rimarrà aperta dunque fino al 5 maggio 2024, dal venerdì alla domenica con orario 17 – 20. L’ingresso è gratuito.

Ad essere stata prorogata, a Offagna, anche la mostra del maestro d’arte Yapwilli, all’anagrafe William Vecchietti. Al Museo Paolucci, fino a giugno, sarà possibile ammirare “MASK – essenza dell’evoluzione”, già direttore artistico del festival AnconaCrea. Nella stessa occasione, si potrà ammirare la nuova sala espositiva del Museo Luigi Paolucci, curata dall’antropologo Prof. Franco La Cecla e dedicata alla collezione di maschere etnografiche provenienti da tutto il mondo, donata al Comune di Offagna in memoria del Prof. Francesco Di Dio Busa. MASK è un progetto culturale promosso dal Comune di Offagna per la valorizzazione dell’arte contemporanea, la cui realizzazione è stata possibile grazie al contributo messo a disposizione dalla Regione Marche nell’ambito del Bando Cultura.

Da ultimo, il Museo Tattile Statale Omero di Ancona, per le festività pasquali, sarà aperto domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il 1° aprile, da non perdere, le danze popolari alla Fornace di Serra de Conti, organizzato da Serra Folk con il contributo dell’associazione Vittori. Visita più pranzo a La Rocca sia il 6 aprile sia il 7 aprile, ad Offagna (didattica@polomusealeoffagna.it).