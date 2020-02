Partorisce bimba morta al Salesi di Ancona, 17 gli indagati

ANCONA – È a carico di 17 persone il fascicolo aperto dalla Procura sul feto partorito morto al Salesi lo scorso 26 gennaio. Il pm Rosario Lioniello indaga come atto dovuto per omicidio colposo. Disposta l’autopsia che verrà effettuata l’11 febbraio. Il feto, una bambina già formata, era stato portato fino alla fine della gravidanza ma poco prima del parto programmato qualcosa non è andato nel verso giusto e la donna, una 30enne osimana aveva dato alla luce un feto morto. La donna, che doveva diventare mamma, era arrivata al nono mese.

La domenica del 26 gennaio è stata sottoposta ad un parto cesareo al Salesi, un parto d’urgenza. La Procura aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo inizialmente a carico di ignoti. Acquisite le cartelle e ripercorso il quadro clinico è risalito al personale che ha trattato la donna. Era stata la paziente, attraverso il suo avvocato Anna Maria Ragaini, a presentare l’esposto in procura per chiarire come e perché la sua bimba non ce l’ha fatta.