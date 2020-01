Partito il censimento degli alberi grazie ai volontari del Servizio Civile

I Comuni di Montemarciano, Senigallia e Falconara Marittima, hanno dato avvio al progetto “Il patrimonio arboreo: una ricchezza da preservare”. I giovani saranno impegnati per 12 mesi e per 25 ore settimanali

FALCONARA MARITTIMA – Gli alberi non ancora censiti avranno una carta d’identità, grazie al progetto “Il patrimonio arboreo: una ricchezza da preservare”, predisposto dal Comune di Montemarciano e condiviso da Falconara e Senigallia. Protagonisti i giovani del Servizio Civile.

Questo progetto, in continuità con quello terminato lo scorso dicembre, prevede l’impiego di 6 volontari, due per ogni Comune. Gli obiettivi che gli Enti si sono proposti sono: favorire la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio naturale del verde urbano e periurbano attraverso strumenti di mappatura e rappresentazione innovativi, promuovere la cultura ambientale, sensibilizzare la cittadinanza, le associazioni, le scuole sull’importanza di tutela del patrimonio vegetale e sulla cura e la vigilanza del territorio, inteso quest’ultimo come un bene comune e condiviso.

I volontari, impegnati per 12 mesi e per 25 ore settimanali, effettueranno il rilevamento dei soggetti arborei presenti all’interno dei parchi e giardini di proprietà comunale e dei filari alberati messi a dimora lungo le principali vie cittadine, mediante l’utilizzo di GPS e/o planimetrie fornite dagli Enti, per creare una planimetria generale da caricare sul sistema informativo territoriale (SIT) dei Comuni, nella quale indicare tutti i soggetti arborei rilevati di proprietà comunale.

I volontari compileranno una scheda di identificazione per ogni albero (completa di foto), la quale oltre a caratterizzare la specie di albero con riferimenti geografici, topografici e catastali, permetterà di rendere omogenei e confrontabili i dati raccolti nei vari contesti territoriali, consentendone la relativa analisi statistica. Parteciperanno alle attività di analisi morfo-sintomatiche delle piante rilevate, effettuate in collaborazione dei tecnici sia dell’Università di Bologna che dell’Assam. Caricheranno sul SIT comunale i dati rilevati in campo e parteciperanno a specifiche esercitazioni, relative all’utilizzo del GPS e del GIS, nonché al riconoscimento delle principali specie arboree.

Molto interessanti per i volontari saranno anche altre attività, quali la partecipazione agli incontri informativi rivolti agli studenti e alla popolazione su eventi a rischio connessi alla presenza degli alberi e la partecipazione nella preparazione e nello svolgimento della “Giornata dell’Albero”.