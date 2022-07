Partenza sprint per l’estate di Numana e Sirolo

NUMANA E SIROLO- Un’estate di normalità nella riviera del Conero. Dopo due anni segnati dal Covid la stagione balneare 2022 è partita in anticipo (complice anche il gran caldo) e decisamente con il piede giusto. A Numana l’estate è già entrata nel vivo: spiagge affollate, piazze piene, eventi e prenotazioni fino alla fine del mese di agosto. Stanno tornando a godere delle bellezze del Conero anche i turisti stranieri come tedeschi, olandesi e austriaci.

Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana

«L’estate sta andando molto bene, abbiamo talmente tante richieste che per il momento abbiamo interrotto la promozione- afferma il sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini-. Siamo già partiti con i primi eventi che hanno richiamato molto pubblico sia dall’entroterra che turisti. Siamo molto soddisfatti, c’è stata una buona risposta. Abbiamo potenziato i servizi esistenti come il trasporto pubblico locale e l’ufficio turistico, all’avanguardia e aperto tutto l’anno. Abbiamo messo nel cartellone ancora più eventi che intratterranno i vacanzieri fino a settembre. Sono tutti gratuiti grazie al sostegno dei nostri sponsor».

Tanti gli appuntamenti da non perdere in programma nell’estate numanese. Sabato 2 luglio inizia la consolidata rassegna di cabaret “Smile Numana” con lo spettacolo della simpaticissima Emanuela Aureli e novità assoluta, “AbraNumana”, il primo galà della magia di Numana in programma il 15 e il 16 luglio in piazza del Santuario. Una due giorni che l’Amministrazione comunale punta ad allungare ad una settimana già il prossimo anno. Dopo lo stop forzato degli ultimi due anni, l’estate 2022 vedrà il ritorno di grandi eventi: il Gran Galà della Danza il 31 luglio e il 14 agosto la Festa della Madonna Assunta con la suggestiva e tradizionale Statua della Madonna che emerge dall’acqua e i fuochi d’artificio. L’obiettivo dell’Amministrazione Tombolini è destagionalizzare il turismo.

«Con la Conero Running e il Conero Triathlon Numana la stagione è iniziata prima. Stiamo lavorando per portare i turisti fino alla metà di ottobre per questo riprenderemo la promozione di Numana i primi di agosto» spiega il primo cittadino.

Anche a Sirolo l’estate ha avuto una partenza sprint e già da giorni le strutture ricettive registrano il tutto esaurito fino alla fine di agosto.

«Siamo molto contenti di come sta andando. C’è un tutto esaurito e lo vediamo dai parcheggi pieni e dall’utilizzo degli autobus- afferma Filippo Moschella, sindaco di Sirolo-. Ci sono sia turisti che pernottano in paese sia visitatori locali che vengono solo per una giornata. Chi viene nella perla del Conero cerca tranquillità, comodità e servizi».

Filippo Moschella, sindaco di Sirolo

Anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di puntare su un turismo ecosostenibile di qualità. «Abbiamo potenziato la cura del verde raddoppiando lo stanziamento che sale a 85mila euro e il servizio di raccolta rifiuti che sarà anche pomeridiano. Sono migliaia le persone che vengono ogni giorno a Sirolo quindi abbiamo un gran lavoro da fare per tenere tutto pulito- riferisce il primo cittadino-. Abbiamo potenziato anche il trasporto pubblico locale: per ogni tratta Spiaggia Urbani – Spiaggia San Michele ci sono due autobus e, novità, una navetta che percorre solamente via Saletto, dal cimitero fino alla spiaggia di San Michele. Inoltre, per il prelievo dei turisti presso le strutture ricettive abbiamo messo a disposizione autobus con 30 posti. Ciò servirà ad alleggerire il peso sugli altri autobus».

Importante anche il cartellone degli eventi estivi che conta oltre 200 appuntamenti divisi per argomenti: musica, teatro e cultura; sport, benessere ed escursioni; mostre, artisti di strada, presentazioni libri e rievocazioni storiche; shopping e divertimento. Tra gli appuntamenti il 9 luglio la 26ª Strapatanata dei Rioni in Spiaggia Urbani mentre per il Sirolo Teatro Festival – Le Cave Off da non perdere l’11 agosto il concerto di Simone Cristicchi e Amara “Torneremo ancora” – concerto mistico per Battiato. Come sempre ad agosto è in programma il rinomato Premio Franco Enriquez. Insomma, tra mare e spiagge meravigliose ai piedi del Monte Conero ed eventi, l’estate a Numana e a Sirolo è tutta da vivere.