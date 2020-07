Parte il Cinetour d’estate: da stasera proiezioni all’aperto in città e nelle frazioni

Un camion dotato di un ampio schermo sarà posizionato in piazze, parchi e parcheggi, dove saranno allestite le platee con sedie per circa 200 persone adeguatamente distanziate secondo la normativa anti Covid 19

ANCONA – Parte questa sera (sabato 25 luglio) il cinetour d’estate con 14 proiezioni all’aperto, in città e nelle frazioni. Un camion dotato di un ampio schermo sarà posizionato in piazze, parchi e parcheggi, dove saranno allestite le platee con sedie per circa 200 persone adeguatamente distanziate secondo la normativa anti Covid 19. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Partecipazione Democratica.

«In questo modo avanti la nostra tradizione estiva, cioè quella di offrire spettacoli in vari luoghi della città– afferma l’assessore Stefano Foresi –. In passato avevamo il ‘Teatro per tutti un po’ dappertutto’ che ha sempre riscosso per anni e anni un grande successo di pubblico e che quest’estate non possiamo riproporre per via dell’emergenza Covid. Abbiamo però scelto di dare comunque una opportunità ai nostri concittadini di gustarsi uno spettacolo all’aperto, riappropriandosi degli spazi dei quartieri in ore serali. Così è nato Cinetour, una nuova esperienza che, se di successo, potrà essere confermata anche nelle prossime stagioni».

«L’aspetto sociale di questa iniziativa è già confermato dalle esperienze analoghe fatte in altre città – commenta Roberta Alessandrini dirigente settore turismo -. In questo caso l’obiettivo è stimolare il senso di comunità, partendo dalle frazioni. Si tratta di un esperimento che potrà anche essere implementato e replicato in futuro». L’ingresso è libero con proiezione a partire dalle ore 21.15. Questo il programma:

25/07 Piazza Salvo D’acquisto: Quel giorno d’estate; 26/07 Parco Posatora: Cyrano Mon Amour; 01/08 Villa Beer: Non ci resta che vincere; 02/08 Montesicuro Piazza Vittorio Veneto: Perfetti sconosciuti; 08/08 Varano Parcheggio: La casa dei libri; 09/08 Candia Parcheggio: La vita invisibile di Euridice Gusmao; 15/08 Pineta del Passetto: Il colpevole; 16/08 Pineta del Passetto: Il mio capolavoro; 21/08 Poggio area antistante la Chiesa: Bangala; 22/08 Sappanico Campo Polivalente: Domani è un altro giorno; 23/08 Collemarino Parco degli Ulivi: Le invisibili; 28/08 Torrette piazza Centro Commerciale: The Square; 29/08 Aspio Area parrocchiale: Lontano Lontano; 30/08 Gallignano Piazza/ingresso Paese: Vita di Pi.