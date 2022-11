Pari opportunità, diritti e Unione europea: incontro tra Bello e Vetturini

ANCONA – Si è svolto nella sede dell’Assemblea legislativa delle Marche l’incontro istituzionale tra la presidente della Commissione regionale pari opportunità, Maria Lina Vetturini (FdI), e il presidente del Consiglio comunale di Senigallia, Massimo Bello (FdI).

Un momento di confronto, di scambio d’opinioni su progetti e idee da sviluppare in futuro tra le due istituzioni a cominciare dall’Unione Europea e dalle pari opportunità: un tema quest’ultimo su cui Vetturini iniziò l’incarico tra le polemiche per il selfie dalla cucina di casa. Al centro anche la condivisione su temi e argomenti di forte attualità come i finanziamenti e i bandi europei destinati al territorio regionale e comunale.

I due esponenti di Fratelli d’Italia hanno anche discusso di promuovere iniziative e seminari sullo Stato di diritto, sui diritti e sulle libertà fondamentali, nell’ambito della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo; argomento su cui si sono già tenuti alcuni incontri a Senigallia.

Al termine dell’incontro, Bello ha donato a Vetturini alcuni libri sulla storia di Senigallia e sulle opere di Mario Giacomelli.