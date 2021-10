Parco Zoo, i Rotary Falconara e Ancona Conero consegnano il premio ‘Azione Professionale’ alla famiglia Palanca

FALCONARA – È il Parco Zoo Falconara, gestito dalla famiglia Palanca, a ricevere il premio ‘Azione Professionale’, consegnato ogni anno dai Rotary Club Falconara e Ancona Conero. L’evento si è svolto martedì scorso, 26 ottobre, al ristorante Delle Rose di Marina di Montemarciano e a conferire il riconoscimento 2021 ai titolari del grande giardino zoologico marchigiano sono stati i presidenti delle associazioni Paolo Lovascio e Donatella Amodio.

Il premio Ap è stato istituito nel 1999 su iniziativa degli allora presidenti Alfredo Mosconi e Mauro Bignami e viene distribuito ad un’azienda del territorio, particolarmente meritevole, che si è distinta per aver promosso importanti principi (analoghi a quelli del Rotary) all’interno della sfera imprenditoriale. Il Parco Zoo, sito dal 1968 sulla collina di Barcaglione, rappresenta un’autentica eccellenza per le Marche. Sia per la capacità di attrarre turisti, sia soprattutto come luogo di studio, ricerca e centro didattico, conservazione delle molte specie di animali presenti e punto di riferimento per bambini e famiglie.

«La famiglia Palanca, grazie alla realizzazione del Parco, rappresenta un esempio virtuoso di visione, competenza, impegno e professionalità, per questo meritevole del premio Azione Professionale», hanno sottolineato i presidenti Lovascio e Amodio, poi spiegando in cosa consiste il riconoscimento. «I due club hanno lavorato insieme nell’ambito di una delle cinque vie d’azione del Rotary International, nota anche come regola d’oro, attraverso la quale si rafforzano e promuovono gli ideali del servire la comunità all’interno della propria sfera professionale e nell’osservanza dei principi etici». Da qui la decisione di premiare il Parco Zoo Falconara.