Ancona e il parco di Villa Beer, l’assessore alle Manutenzioni Foresi: «Colpa del sisma, tornerà come prima»

ANCONA – «Il parco di Villa Beer? È tenuto abbastanza bene e la struttura chiusa è tutta colpa del sisma». Rispedisce le accuse al mittente l’assessore alle manutenzioni e alla sicurezza del Comune di Ancona, Stefano Foresi.

Risponde così ai residenti delle Grazie che – tramite la stampa – avevano lanciato un appello diretto proprio a lui. In particolare, due donne residenti vicino a Villa Beer – Laura e Chiara (che preferiscono omettere i rispettivi cognomi) – lo avevano invitato a fare due passi per il parco che secondo loro è tenuto «in condizioni di degrado diffuso».

Qualche giorno fa, le abitanti del rione delle Grazie avevano puntato il dito contro «i giochi per bambini malmessi, scivoli vandalizzati e altalene che cadono a pezzi, con viti sporgenti che potrebbero fare potenzialmente male a chi fruisce del parco».

Lo scivolo vandalizzato

«Talvolta – dicevano da Villa Beer – siamo noi genitori a dover riparare i giochi per evitare che i nostri figli si infortunino utilizzandoli».

Ma per Foresi il parco è tenuto «abbastanza bene» dice. «Il parco di Villa Beer è un polmone verde della città a cui io, personalmente, tengo molto. È in cima alle nostre priorità e tornerà presto a splendere».

Sulla struttura chiusa da anni, inagibile dopo il sisma del 2016, Foresi fa sapere che «si sta muovendo la struttura commissariale per il terremoto. E il Comune, in questo caso, non c’entra nulla. Comunque – continua – a breve avremo un incontro per fare il punto sui finanziamenti. Il Pnrr? No, non c’entra niente – ribadisce – parliamo dei fondi per il terremoto».

Stefano Foresi

«Quel luogo – continua l’assessore – deve tornare ad essere punto di riferimento culturale e ludico. Non solo per la città di Ancona, ma anche (e soprattutto) per un intero rione. Com’era bello – ricorda – quando c’erano i centri estivi e la biblioteca all’interno. Vedrete che tornerà ad essere così» – promette.

I residenti delle Grazie avevano lanciato un appello all’assessore Foresi: «Venga a fare un giro dalle nostre parti per vedere in che condizioni versa questo parco». Risponde lui: «Certo che verrò, mandate una mail o chiamate in Comune o alla mia segreteria».

Intanto, dall’amministrazione dorica fanno sapere che stanno iniziando i lavori di manutenzione all’interno degli svariati parchi cittadini.