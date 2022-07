Il Parco del Conero sui Rai1 con Weekly e il suo inviato Samuel Peron

ANCONA – Domani, sabato 30 su Raiuno, dalle ore 8.20 va in onda Weekly, magazine di attualità e intrattenimento che sarà in diretta dal Parco del Conero con Samuel Peron che intervisterà il direttore dell’Ente parco Marco Zannini.

La puntata sarà come al solito molto ricca. Carolina Rey e Fabio Gallo conducono gli spettatori in alcune delle più suggestive località di questa bellissima Italia. Le finestre sul territorio saranno aperte dagli inviati di Weekly: Barbara Di palma dalle spiaggia di Mondello ci mostra le bellezze della nostra splendida Sicilia con le sue tradizioni storiche e culinarie. Vito Francesco Paglia da Sanremo ci mostrerà una città dei fiori rinomata meta di vacanze; come detto Samuel Peron sarà in diretta dalla baia di Portonovo nel cuore del Parco del Conero e delle Marche per parlare di conservazione e valorizzazione, di storia, natura e tanto da scoprire.

Ovviamente ci sarà spazio per le interviste in studio, sabato con Carlotta Bertotti, modella affermata e testimonial della body positivity e Federico Quaranta amatissimo volto Rai storyteller del territorio italiano. Musica protagonista con lo spazio juke-box dedicato ai “favolosi anni 60” e immancabile l’oroscopo con le originali previsioni di Antonio Capitani. Infine i grandi temi giovanili trattati da Savino Zaba. Colonna sonora del weekend affidata ad Alex Inglese e la Morning Band.