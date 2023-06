Parco del Conero, il Festival si apre con l’anteprima di Ancona Jazz Summer

SIROLO – L’edizione 2023 del Festival del Parco si apre al Teatro del Conero in via Peschiera 30 a Sirolo domenica 2 luglio alle 21.30 ad ingresso libero con il primo evento che sarà un’anteprima dell’Ancona Jazz Sumer Festival. Sul palco delizierà il pubblico Joyce Elaine Yuille che possiede una qualità rara: quella di accompagnare notevoli doti vocali con una ammaliante presenza scenica, in grado di catturare immediatamente l’attenzione del pubblico. L’anima “soul” di cui è permeato il suo canto la rende protagonista in svariate situazioni, tra cui l’esperienza accanto a Gloria Gaynor, durata ben sei anni, è la più probante.

La Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti, trombonista e arrangiatore tra i più richiesti in Italia, possiede una statura musicale, unita ad una versatilità impressionante, di assoluto livello, dopo le tante collaborazioni con importanti nomi del jazz internazionale. Nelle sue sezioni convivono non soltanto abili lettori a prima vista di partiture complesse, ma anche solisti di pregevoli qualità che sapranno fornire la più consona cornice al vibrante canto della Yuille. Ecco, perciò, che il concerto vivrà inoltre di momenti solo strumentali, con lo scopo di rendere la serata più vivace ed interessante possibile, ideale nell’accogliente ambiente che lo ospiterà.

Il Festival del Parco proseguirà venerdì 7 con l’Orchestra Giovanile “Marche Music College”, 40 giovani musicisti di Marche ed Abruzzo che offriranno due ore di grande musica dal titolo “Sguardi: dal Barocco alla musica da film. Omaggio a Ennio Morricone”, evento sempre gratuito con inizio alle 21.30 mentre domenica 9 luglio, unico evento a pagamento, il concerto con posto unico a 15 euro in collaborazione con la Fondazione Lorenzo Farinelli “The power of love: IF per Lorenzo Farinelli” per accogliere i grandi successi degli anni Ottanta. La Fondazione Lorenzo Farinelli, in collaborazione con il Parco del Conero, ripropone la grande festa musicale per ricordare Lollo e sostenere la lotta contro i linfomi.