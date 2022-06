Parco del Conero, presentati gli eventi dell’estate 2022

ANCONA – Parte da Ancona l’estate degli eventi nel Parco Naturale del Conero pensati con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione di questa area protetta e le sue molte eccellenze: ambientali, naturalistiche, storiche, culturali, paesaggistiche. La presentazione del ricco programma di eventi è avvenuta nel corso di una conferenza stampa con la presenza di Daniele Silvetti, Presidente dell’Ente Parco Naturale del Conero, il Direttore Marco Zannini e Filippo Invernizzi, Responsabile Ufficio Cultura.

«Puntiamo a portare il Parco del Conero all’attenzione e alla sensibilità di Ancona e dei suoi cittadini considerato che il 25% del perimetro del capoluogo di regione ricade all’interno dell’ente parco come la zona Passetto, la Falesia e le Grotte»– ha detto il Presidente Silvetti nella premessa

Il calendario delle iniziative prevede due macro-iniziative: “Il Parco del Conero al Passetto” in programma Sabato 11 giugno nella zona del Passetto di Ancona che funge da evento preliminare, e “Il Festival del Parco” che inizierà giovedì 23 giugno con l’Inaugurazione del Teatro del Conero a Sirolo in via Peschiera di fronte alla sede legale del Parco, teatro all’aperto capace di 1.000 posti e la partecipazione del giornalista e divulgatore scientifico Roberto Giacobbo. La serata è gratuita, ad ingresso libero senza prenotazione fino alla capienza di 1.000 posti. Il Festival proseguirà con vari eventi formativi, informativi, culturali nel corso delle due settimane in tutto il territorio del Parco del Conero, culminando con la “Festa del Parco” nel weekend 8-9-10 luglio che mancava dal 2013.

Nel dettaglio il programma di sabato 11 giugno realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Ancona, si articola in vari momenti a partire dal pomeriggio. Alle 18 si comincia con la Presentazione della nuova cartellonistica informativa del Passetto partendo dall’Ascensore con la presenza anche della Sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, dell’Assessore all’Ambiente Michele Polenta e del Presidente dell’Ente parco Daniele Silvetti. La passeggiata condurrà i presenti ai laghetti dove si terrà un incontro formativo sull’Erpetofauna nel Parco (anfibi e rettili), con la presenza di un punto informativo del Parco con il gazebo gestito con l’ausilio degli studenti del IIS Savoia Benincasa. Quindi alle 19.30 al Bar “L’Ascensore del Passetto” la premiazione dei vincitori del contest “Apericonero”, aperitivo realizzato dagli studenti del IIS Einstein-Nebbia di Loreto in collaborazione con gli Albergatori della Riviera del Conero, Gin del Conero, Lanari, Moroder, Sauro Strologo. Quindi la sera sarà animata dal concerto dei “Via Verdi” nel corso del quale il Passetto si illuminerà di verde. Giovedì 23 giugno alle ore 21 con l’inaugurazione del Teatro del Conero a Sirolo, si apre il Festival del Conero che prevede molti eventi nelle due settimane successive culminando con la Festa del Parco (8-9-10 luglio) nella quale ci saranno anche gli stand gastronomici. Il ricco programma del Festival prevede iniziative formative, presentazione di libri a tema, un ricco calendario di escursioni a cura della Coop. Opera che gestisce il Centro Visite del Parco del Conero e tante occasioni di riflessione e confronto per cogliere al meglio tutta l’unicità di questa area protetta che va conosciuta per poter essere tutelata e valorizzata.

«Il programma – ha aggiunto il Direttore Marco Zannini – abbraccia tutto il territorio del Parco, consente un intreccio di eventi gratuiti tra natura, cultura, biodioversità e guarda ad un target molto ampio, dai più piccoli agli adulti, dai residente ai turisti. Nel corso della Festa del Parco presenteremo anche la nuova carta geologica e quella escursionistica».

Nel periodo considerato ci sarà ampio risalto per gli eventi culturali con la presentazione di alcuni libri come quello fissato per domenica 3 luglio a cura di Luca Natali dal titolo “Siro e il mistero delle sue impronte. La scoperta sul Monte Conero delle orme di un antico rettile marino”, oltre all’Open Day dell’Archeodromo sabato 25 giugno che consentirà immergersi nell’antico mondo dei Piceni vissuti in quest’area nel V secolo a.C. Previsti poi vari momenti musicali con il concerto di Fraska sabato 9 luglio al Teatro del Conero e le cene a base di prodotti tipici. «Per tutti i turisti e i residenti – ha concluso Filippo Invernizzi, responsabile dell’ufficio cultura – c’è davvero l’imbarazzo della scelta e la possibilità di vivere il Parco a 360 gradi restando informati attraverso il nostro sito web www.parcodelconero.org i profili social ufficiali del Parco e il nostro Centro Visite gestito dalla Coop. Opera per tutta l’attività di visita ed escursione».