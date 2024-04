Parco del Conero, vetrina in diretta su UnoMattina

ANCONA – La biodiversità del bosco del Parco del Conero sarà protagonista nella trasmissione di UnoMattina in onda su RaiUno venerdì 26 aprile intorno alle 9.15 circa.

Ad approfondire i temi sarà Marco Zannini, Direttore dell’Ente parco che interverrà in diretta nel corso della mattinata dal Parco del Conero per spiegare come si sta lavorando per la tutela della foresta mediterranea quali sono le sue caratteristiche e peculiarità e per promuovere la fruizione corretta dei sentieri che l’attraversano rispettando le prescrizioni e tutelando la propria sicurezza, quella della flora e fauna.