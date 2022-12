“Parco del Conero, il cuore verde delle Marche”: la pubblicazione per i 35 anni della prima area protetta regionale

Appuntamento venerdì 16 dicembre a Palazzo delle Marche per la presentazione del volume

ANCONA – Nell’ambito delle celebrazioni per i 35 anni dalla creazione del Parco del Conero è stata realizzata una pubblicazione dal titolo “Parco del Conero, il cuore verde delle Marche” a cura dell’Ente Parco Regionale del Conero con il contributo dell’Assemblea Legislativa delle Marche e la collaborazione di AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani e del Circolo Fotografico “M. Giacomelli” di Osimo.

L’evento in programma venerdì 16 dicembre dalle ore 11.00 nella Sala “Pino Ricci” presso Palazzo delle Marche in Piazza Cavour ad Ancona è aperto alla partecipazione del pubblico e sarà proposto anche in diretta sul profilo ufficiale Facebook del Parco del Conero.

Interverranno per i saluti Daniele Silvetti, Presidente Parco del Conero che coordinerà i lavori, Dino Latini, Presidente Assemblea Legislativa delle Marche e Stefano Belli, Delegato Afni Marche e Circolo Fotografico Avis “M. Giacomelli” di Osimo che ha fornito le foto per la realizzazione.

Dopo la Presentazione della pubblicazione “Parco del Conero, il cuore verde delle Marche” a cura degli autori, Filippo Invernizzi, Responsabile Ufficio Cultura del Parco del Conero presenterà la nuova carta turistica del Parco del Conero. Le conclusioni della mattinata saranno a cura di Marco Zannini, Direttore Parco del Conero.