ANCONA – Nell’ottica dell’inclusione e dell’incremento dell’accessibilità al territorio i due Parchi regionali della provincia di Ancona, grazie ad un bando regionale che coinvolge i 7 CEA (Centro di Educazione Ambientale) locali dei quali il Cea del Parco del Conero è capofila, nel prossimo weekend si terrà un corso di formazione di joelette, carrozzella da fuori strada a ruota unica che permette ad ogni persona a mobilità ridotta di fruire di percorsi outdoor.

Il corso tenuto dall’istruttore Leonardo Paleari di Federtrek verrà organizzato congiuntamente tra il Parco Gola della Rossa e Frasassi e il Parco del Conero: si terrà a Poggio San Romualdo nei dintorni di Fabriano utilizzando le 4 joelette di cui il Parco naturale Gola della Rossa e Frasassi si è dotato utilizzando uno specifico finanziamento. Oltre agli aspiranti conduttori del Parco del Conero, parteciperanno anche quelli che fanno riferimento al Parco naturale Gola della Rossa e di Frasassi e della Riserva Naturale del Furlo, già impegnata da anni in progetti naturalisti inclusivi.

«Per noi è un tema importantissimo – dice il Presidente Daniele Silvetti – che questo Ente parco sta sviluppando con convinzione sia migliorando l’accessibilità ad alcuni tratti sentieristici del Parco come nel caso della zona dei laghetti di Portonovo il cui ulteriore stralcio è stato inaugurato prima dell’avvio della stagione estiva, che come volontà di un’effettiva condivisione del progetto in corso».

Il tema è stato anche sviluppato presso il Teatro del Conero a Sirolo lo scorso 22 luglio nel corso di un grande evento di chiusura del Festival del Parco grazie alla presenza di Maurizio Bartoli, Direttore della Riserva del Furlo, che ha presentato queste buone pratiche già attive in quel territorio.

«L’obiettivo di questo Ente parco è di dotarsi nelle prossime settimane di almeno una joelette da mettere a disposizione di coloro che ne faranno richiesta presso il nostro Centro Visite del Parco” – ha aggiunto Silvetti. “Per questo salutiamo con grande favore l’organizzazione di questo momento formativo con sessioni teoriche e pratiche nel quale acquisire le competenze per condurre in sicurezza la joelette ed organizzare le uscite adatte ad essere affrontate da questo mezzo, al quale parteciperanno alcuni dei nostri incaricati, tra i quali anche il nostro Responsabile dell’Ufficio Cultura Filippo Invernizzi e il personale della Coop. Opera che gestisce il Centro Visite».

Giancarlo Sagramola, Presidente dell’ Unione Montana Esino Frasassi, Ente gestore del Parco naturale Gola della Rossa e Frasassi, ha dichiarato: «Da alcuni anni, ci stiamo impegnando per rendere inclusivi i progetti di accoglienza sul territorio e la possibilità di organizzare questo corso formativo di due giorni all’interno del nostro territorio ci fortifica sul percorso iniziato e ci aiuta a crescere, condividendo esperienze, buone pratiche anche in sinergia con l’ Ambito Territoriale Sociale che ha risposto con interesse e partecipazione all’iniziativa».