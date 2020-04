Parchi e riserve naturali sorvegliati speciali a Pasqua

ANCONA – Controlli rafforzati per le festività pasquali da parte dei Carabinieri Forestali. Parchi e aree naturali protette, resi off limits in seguito ai divieti imposti per limitare la diffusione del Coronavirus, sono sorvegliati speciali. Le giornate di festa, complice il bel tempo potrebbero infatti spingere molti a violare le disposizioni ministeriali, per questo il Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona d’intesa con il Comando Provinciale dei Carabinieri e sotto il coordinamento del Prefetto di Ancona hanno rafforzato i controlli. Le zone rurali, le riserve naturali e le aree verdi attrezzate, solitamente prese d’assalto a Pasqua e Pasquetta per le classiche “scampagnate” saranno attentamente monitorate, anche le più isolate.

Già nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali hanno sorpreso e sanzionato alcune persone ed escursionisti intenti a passeggiare a piedi o a percorrere in mountain bike i sentieri di montagna. I Carabinieri Forestali ricordano che è vietato fare picnic, passeggiare in aperta campagna, magari per raccogliere asparagi nel bosco, anche se da soli. Lo stesso divieto è in vigore per i possessori di cani che non possono recarsi in campagna o nelle aree verdi per far fare la passeggiata al cane, che è consentita solo nei pressi della propria abitazione.