Parcheggi, sicurezza e decoro: a Osimo il Consiglio di quartiere chiede aiuto alla neo sindaca

OSIMO – E’ iniziato il primo ciclo di Consigli di quartiere dell’era Glorio a Osimo. L’altra sera c’era una Sala Mosca gremita per il primo confronto pubblico tra la sindaca Michela Glorio, la nuova Giunta e il Consiglio “Osimo 1 – Versante Nord”. Un incontro molto sentito, che ha riportato i cittadini del centro storico a essere protagonisti di un dialogo diretto con l’Amministrazione. Ad aprire l’assemblea il presidente Marco Fioranelli, che ha sottolineato come molte delle criticità del quartiere siano irrisolte da anni e necessitino ora di risposte concrete, differenziando tra interventi a breve e medio-lungo termine.

I parcheggi

La priorità evidenziata dai residenti è la carenza di parcheggi, acuita dai lavori in corso in piazza Dante, a palazzo Campana e alla scuola “Bruno da Osimo”. La sindaca ha confermato che i lavori al Palazzo Campana termineranno entro fine anno e che è in corso l’affidamento degli interventi per riattivare l’impianto di risalita, il tiramisù, che punta a riaprire h24 entro il primo semestre 2026. Intanto ha annunciato la disponibilità a valutare, in via sperimentale, parcheggi gratuiti a disco orario in piazza Rosselli e un incremento dei posti riservati ai residenti.

Decoro e sicurezza

«Al centro del dibattito anche decoro urbano, igiene e sicurezza – ha ricordato Fioranelli -. Dalla pulizia delle vie alle deiezioni animali, dalla proliferazione dei piccioni ai cassonetti non sempre funzionali, le segnalazioni sono state molteplici. Glorio ha riferito che è in corso l’installazione di nuovi contenitori con pedale e che la gestione del verde e della fauna urbana verrà affidata a ditte specializzate. In arrivo anche interventi su aree simboliche: dalla riattivazione della fontana di piazza Boccolino alla sistemazione degli scavi sotto il loggiato. Forte anche la richiesta di maggior controllo del territorio, soprattutto nelle ore serali, per contrastare fenomeni legati a baby gang e comportamenti molesti. I cittadini hanno sollecitato un presidio costante della Polizia locale e ordinanze più incisive». Infine, sono stati segnalati problemi di viabilità in via Guazzatore e via Cinque Torri, il degrado di alcune vie del centro e l’abbandono di un campetto nei pressi di via Bartolini. L’incontro si è concluso con l’impegno a programmare riunioni periodiche tra il Consiglio e gli assessori competenti, per monitorare lo stato di avanzamento delle azioni e garantire un dialogo costante tra cittadini e istituzioni.