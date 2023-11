Parata di stelle anconetane al PalaPrometeo con Coni e Panathlon – VIDEO

ANCONA – Défilé dello sport della provincia di Ancona alla sala Censi del PalaPrometeo Estra Liano Rossini, per l’annuale Festa dello Sport organizzata dal Coni provinciale e regionale. Tantissimi i campioni in passerella, assenti invece i big attesi, Gianmarco Tamberi, l’altista campione di tutto, italiano, europeo, mondiale e olimpico e il fiorettista anconetano campione del mondo Tommaso Marini. Presenti le ginnaste azzurre, la chiaravallese Sofia Raffaeli e la ravennate Milena Baldassarri, entrambe tesserate per Fabriano. Ma la sfilata di campioni al PalaPrometeo ha comunque visto protagonisti tanti altri sportivi della provincia anconetana, dai campioni mondiali di pesca Luca Bassani e Giacomo De Mola, premiati con la medaglia d’oro al valore atletico, quindi al campione europeo di pallavolo Filippo Federici, ai motociclisti Gioele Filippetti e Diego Monticelli, alla campionessa di pesca in apnea Tiziana Martinelli, alla campionessa italiana di pattinaggio Linda Rossi, alla ginnasta Sofia Raffaeli, tutti premiati con le medaglie d’argento.

https://youtu.be/-OOlEYWhKiE

E poi le sorelle Giada e Sarah Al Halwani, campionesse italiane di taekwondo, e i campioni italiani Alessandro Anderlucci, paracadutismo, Francesco Anselmi, Luca Rosi, Luca Bianchella, Mirco Copparoni, Ignazio Loconte e Manuela Pasquali, pesca sportiva, Matilde Calvanese, scherma, Simone Barontini, atletica, Luca Bassetti e Oscar Reyes Martines, pesistica, Lay Giannini, ginnastica, tutti atleti che sono stati insigniti con la medaglia di bronzo al valore atletico del Coni. Milena Baldassarri ha ricevuto il premio Coni Atleta Esemplare, diplomi al merito sportivo, tra gli altri, per tanti altri illustri atleti di Ancona e dintorni, come, appunto, lo schermitore Tommaso Marini, l’altista Gianmarco Tamberi, il velista Alberto Rossi, i ginnasti Tommaso Brugnami e Lorenzo Casali, il nuotatore Alessandro Ragaini, il motociclista Simone Saltarelli e il tennista Michele Mecarelli. Palma di bronzo al merito tecnico a Loredana Guerrero (twirling). Pennino d’oro al giornalista sportivo Peppe Gallozzi.

Fabio Luna, presidente del CONI Marche Enrico Picchio, delegato del CONI Ancona Chiara Biondi, assessore allo Sport della Regione Marche La sala Censi del Palaprometeo gremita per la Festa dello Sport

Stella d’oro al merito sportivo a Marco Mancinelli (karate), stelle d’argento a Massimo Golfetti (automobilismo), ad Armando Guidi (ginnastica), a Marco Masi (lotta), alla Arcieri Il Falco, alla Tiro a Volo Castelfidardo e alla Bocciofila Castelfidardo. Stelle di bronzo al merito sportivo a Maurizio Biondini (pallacanestro, a Stefano Cardarelli (ruzzola), a David Francescangeli (Cus Ancona), a Sauro Francescangeli (ruzzola) all’Atletica Chiaravalle, alla MaMo Dance, alla Lega Navale italiana sezione di Ancona, alla Polisportiva Libertas Jesi per la pallavolo e il taekwondo, alla Bocciofila Chiaravallese, al Cus Ancona e al Club Nautico Falconara Marittima. Oltre alla celebrazione degli sportivi di Ancona e provincia, la Festa dello Sport del Coni ha visto assegnare anche i riconoscimenti del Panathlon Club Ancona, dodici quelli destinati a premiare risultati e buone pratiche sportive e scolastiche degli studenti che si sono distinti nella stagione passata.

I premiati Simone Barontini Sofia Raffaeli Stella d’oro a Marco Mancinelli

«Concludiamo un altro anno di grande sport per la nostra regione – ha dichiarato Fabio Luna, presidente del Coni Marche – celebrando tutti insieme i sacrifici, gli sforzi e i meriti di tutti gli attori del settore. Oltre ai tanti risultati agonistici di valore, lo sport anconetano ha ottenuto diverse soddisfazioni a livello organizzativo, ospitando appuntamenti prestigiosi come i campionati italiani assoluti e paralimpici di atletica indoor, il Cico di vela, l’Eurovolley maschile, i passaggi della Tirreno-Adriatico e tanto altro». «La Festa dello Sport è fondamentale per riconoscere e celebrare non solo i vincitori di medaglie, ma anche tutte quelle componenti che partecipano al movimento con passione e spirito sportivo – ha aggiunto Enrico Picchio, delegato Coni provinciale per Ancona –. Ogni partecipante contribuisce al vibrante tessuto della comunità sportiva, arricchendola con diversità di esperienze e storie ed è per questo che, oltre agli atleti, premiamo arbitri, giornalisti, dirigenti e società che continuano a dare lustro alla nostra provincia, in un periodo storico sicuramente non semplice per il movimento sportivo in generale. Nell’anno preolimpico il movimento sportivo anconetano ha dato ancora una volta un apporto fondamentale ai successi dello sport Nazionale. Fra gli atleti premiati figurano i vincitori di ben cinque titoli mondiali».