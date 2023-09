Paracadutismo da podio: argento e bronzo per il team azzurro guidato dallo jesino Andrea Cardinali

Il team azzurro è riuscito, dopo un testa a testa serrato con la nazionale inglese, a strappare l’argento in Europa ed il bronzo in coppa del mondo

ANCONA – Campionati europei di paracadutismo, la Nazionale italiana vince un argento e un bronzo. Nel team dell’Esercito, anche il marchigiano Andrea Cardinali. La competizione si è svolta a Voss, in Norvegia, tra il 20 e il 27 agosto.

A Voss, si è svolta la Coppa del Mondo e il campionato Europeo, stessa competizione, doppia classifica. Una competizione outdoor, che prevede cioè il lancio dei paracadutisti da un aereo. Dieci i round, che tradotto significa 10 lanci per stabilire quanti più punti possibili.

La Nazionale Italiana assoluta di paracadutismo ha presentato una delegazione sia per la disciplina del Formation Skydiving che del Vertical Formation Skydiving ovvero la specialità del sergente maggiore jesino, Andrea Cardinali.

La squadra era composta da 4 atleti professionisti dell’Esercito: oltre al sergente maggiore Cardinali, team leader, anche il sergente Alessandro Binello (astigiano), 1° graduato Marco Soro (di Perugia), 1° graduato Stefano Falagiani (cecinese) ed un’atleta civile, Emanuele Bielli (di Roma), in qualità di operatore video.

Trecento gli atleti presenti per la competizione provenienti da tutto il mondo. Condizioni climatiche al limite, nuvole, freddo, pioggia e ghiaccio ma l’organizzazione è riuscita in ogni caso a far eseguire tutti i round previsti. Il team azzurro è riuscito, dopo un testa a testa serrato con la nazionale inglese, a strappare l’argento in Europa ed il bronzo in coppa del mondo.

I Vertical Storm, gli azzurri della Nazionale italiana targata Esercito, con il bronzo in Coppa del Mondo e l’argento Europeo conquistano il primato di unica squadra italiana ad aver ottenuto una medaglia per ogni podio esistente, indoor ed outdoor, internazionale e nazionale.

I prossimi appuntamenti internazionali sono ad aprile, in Cina, a Macao, per la Coppa del Mondo indoor nel tunnel del vento e ad ottobre in Israele per il Mondiale outdoor (dall’aereo).