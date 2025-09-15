FILOTTRANO – Da qualche giorno a infiammare il web non sono le varie provocazioni o frecciate che incendiano la campagna elettorale in questa ultima, decisiva, tranche prima del voto, ma bensì un breve video che ritrae il bacio galeotto tra il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi e Simona Ventura. I due, seduti vicini in un auditorium con le poltrone azzurre, si lasciano andare a un appassionato bacio a favore di telecamera. Ma è chiaramente un bluff, realizzato con l’uso dell’intelligenza artificiale.

A smentire la clamorosa fake news è lo stesso sindaco Paolorossi, in corsa alle regionali con la Lega a sostegno del presidente Francesco Acquaroli. Una smentita tra l’ironico e lo scocciato perché questi video non hanno nulla di divertente e creano scompiglio nelle famiglie.

«Da un po’ di giorni sul web gira questo video assolutamente falso – fa sapere Luca Paolorossi – anche se non mi dispiacerebbe…sappiate che questa intelligenza artificiale già mi ha rotto le scatole. Noi che non sappiamo nemmeno adoperare l’intelligenza normale abbiamo avuto la bella idea di creare quella artificiale, perciò siamo somari due volte. Ma è possibile che tocca smentire cose non solo non vere, ma create ad hoc per destabilizzare rapporti e famiglie… chiedo scusa alla signora Simona Ventura e al suo compagno tra l’altro uno degli uomini più colti e affascinanti del panorama giornalistico nazionale…».



Il sindaco, che si autodefinisce “pecora nera” non ci sta a questo uso strumentale dell’IA a discapito della vita e della dignità delle persone. Chiede scusa, e chiude rivolgendosi forse proprio a chi ha creato questo trambusto per distogliere l’attenzione dalla politica e dal percorso che Paolorossi sta facendo: «A voi dico…la politica per me non sarà un’aVENTURA…sorridete che il lunedì mattino è passato!».