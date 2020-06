Paolo Pauri è il nuovo presidente del Rotary Ancona Conero

ANCONA – Cambio al vertice del Rotary Club Ancona Conero. Per la prima volta il passaggio di consegne si è svolto in videoconferenza, sulla piattaforma virtuale Zoom, come impongono le restrizioni anti covid. Il tradizionale “passaggio del martelletto” ha visto nella giornata di ieri pomeriggio, giovedì 25 giugno, come protagonisti il Past President Roberto Antonicelli che ha concluso il suo mandato e il nuovo presidente Paolo Pauri, noto avvocato, già presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dal 1992 al 1997, consigliere al Consiglio nazionale forense e presidente del Centro Italiano studi amministrativi delle Marche. Pauri, è stato anche presidente della Società Sportiva S.E.F. Sramura negli anni 1982-1985.

«Un’annata particolarmente significativa quella del 2020/2021 per il Club dorico, che celebra i 50 anni dalla sua fondazione», spiega l’ente.

Roberto Antonicelli, primario del reparto cardiologico dell’Inrca, nell’introdurre l’evento del passaggio di consegne ha ripercorso le principali attività di “service” svolte nell’annata a beneficio della comunità in particolare per gli anziani. Dal dono di un mezzo attrezzato per il trasposto di anziani disabili all’Onlus “Amore e Vita” alla donazione di due ventilatori alla Terapia Intensiva dell’Inrca nel pieno dell’emergenza covid, dalla sostituzione dell’intera attrezzatura del Call Centre Sociale del Comune di Ancona ai progetti internazionali in India. Fino all’ultimo destinato a fornire attrezzature per la sanificazione delle Rsa sempre in relazione all’emergenza sanitaria di questi mesi.