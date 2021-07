Paola Catalini alla guida del Club Inner Wheel Ancona Riviera Conero

ANCONA – All’Agriturismo Accipicchia, nei pressi di Portonovo, è avvenuto il passaggio di consegne nel Club Inner Wheel Ancona Riviera Conero tra Oretta Falappa Carsetti e Paola Catalini.

Docente universitaria presso l’Universita Politecnica delle Marche, la professoressa Paola Catalini si è detta orgogliosa di assumere la guida del club ringraziando la presidente uscente per l’eccellente lavoro svolto malgrado la pandemia: «Abbiamo numerosi progetti da portare avanti e per questo motivo coinvolgeremo le tante professionalità presenti nel club e al di fuori di esso di alto livello. Porteremo a compimento service iniziati e non ancora conclusi, sempre a causa del Covid, e mi riferisco alla Pet Therapy a favore di soggetti svantaggiati e al progetto Plastica Anno Zero per la tutela dell’ambiente. Ci dedicheremo, inoltre, ad iniziative legate alla salute fisica e soprattutto psichica delle persone con il coinvolgimento, come già detto, di alcune Socie che esercitano la professione medica: una esigenza che scaturisce dalla volontà di sostenere, con uno specifico progetto, soggetti usciti particolarmente provati dalla pandemia».

La serata è stata allietata dalle musiche del Gruppo “I Pronipoti”.