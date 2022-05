“Un panino, un vaccino rock”, a Castelferretti musica e merenda per le cure mediche ai bambini in Sierra Leone

L'iniziativa si tiene sabato 28 maggio in piazza della Libertà a Castelferretti. Solidarietà tra musica, stand gastronomici e laboratori per i più piccoli

FALCONARA – Sabato 28 maggio (dalle 16.30) in piazza della Libertà di Castelferretti si darà avvio all’edizione 2022 dell’iniziativa “1 panino, 1 vaccino rock”. L’evento è organizzato dall’associazione i Compagni di Jeneba ODV in collaborazione col Comune di Falconara, il cui intero ricavato verrà usato per fornire le cure mediche, le visite sanitarie e i medicinali ai più di 350 bambini ospitati nel centro Jeneba’s Healtcare and Education di Goderich in Sierra Leone.

«L’edizione di quest’anno sarà particolarmente “rock”, come già chiaro nel titolo scelto per l’evento, infatti le varie attività e gli ospiti, che animeranno il pomeriggio, fino al concerto finale, sono legati dal filo conduttore musicale», spiegano gli organizzatori.

La merenda solidale sarà a base di gustosi panini farciti con porchetta, salame e hamburger vegano. La distribuzione dei panini inizierà alle ore 16.30/17 e gli stand gastronomici rimarranno aperti fino a tarda serata. Quest’anno al tradizionale menù del Panino porchetta/salame + vino e acqua, si aggiungerà anche la Birra alla spina del Labirratorio di Falconara Marittima.

Tutte le materie prime sono gentilmente donate da produttori locali. I panini– Panificio Gastreghini Jesi; le porchette dalla macelleria “La Marchigiana” Falconara Marittima, “Conad” Falconara M.ma, Macelleria “Da Samorina” Vialla Musone, Macelleria Novembrini Moie di Maiolati S., Gastronomia “Tittarelli Food” Marzocca, “Coal” Palombina. Il vino: Silvestroni Vini Camerata Picena; la birra dal birrificio “Labirratorio” Falconara Marittima e l’acqua dalla “SAM Distribuzione” sempre di Falconara Marittima.

Dalle ore 17 il Laboratorio per bambini che potranno disegnare o scrivere dentro Note giganti che poi andranno a comporre un pentagramma coloratissimo esposto al pubblico della piazza.

Dalle ore 19.30 l’esibizione dei gruppi delle scuole di danza Withches crew e Dance code negli stili Hip-Hop, free-style e Modern.

A seguire il bel canto del King’s head accompagnerà il pubblico alla sferzata finale, infatti alle ore 21 il loro concerto che ripercorrerà il repertorio dei Queen assieme alla stessa corale.

Come in passato, numerosi commercianti di Castelferretti e Falconara, e quest’anno anche di Ancona, sono coinvolti nella prevendita dei biglietti, supportando con foto a tema la diffusione dell’evento attraverso i canali Social.

«Un grazie alla Parrocchia di Castelferretti S.Andrea Apostolo che ha messo a disposizione i locali delle cucine per la preparazione dei panini, ai numerosi volontari che, come sempre, rispondono a colpi di disponibilità e impegno alla “chiamata” in piazza, e a tutti i fornitori delle materie prime che rendono possibile la realizzazione più saporita e goliardica dell’evento», dice Simone Mattei, segretario tesoriere de “I Compagni di Jeneba Odv”

Per info sull’Associazione e sulle sue attività potete visitare la pagina FB dei Compagni di Jeneba ODV o il sito https://www.compagnidijeneba.org