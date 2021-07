Palombina Nuova, auto avvolta dalle fiamme. Illesa la conducente

Capendo che qualcosa non andava è uscita dal mezzo e si è salvata quasi per miracolo. Disagi al traffico, rogo spento dai vigili del fuoco

ANCONA – Ha capito in anticipo che qualcosa non andava ed è riuscita a mettersi in salvo prima che la vettura fosse avvolta letteralmente dalle fiamme. Se l’è vista brutta, però, stamattina, la conducente protagonista di una clamorosa vicenda. Con la sua Fiat Punto stava percorrendo via Flaminia, all’altezza dell’ufficio postale di Palombina Nuova (Ancona). Erano circa le 9.15. La donna alla guida, capendo che la macchina presentava problemi, è riuscita ad accostare vicino alla pensilina dell’autobus. Poco dopo il mezzo è stato divorato da un vistoso incendio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere il rogo, mentre dal veicolo continuava ad alzarsi un fitto fumo nero. Trattandosi di un orario di punta, in cui la Statale è tradizionalmente congestionata dal traffico, è stato necessario l’intervento dei vigili urbani che hanno gestito la viabilità, bloccata almeno per mezz’ora e con i veicoli provenienti da Falconara in direzione Ancona deviati nelle strade interne. La squadra dei pompieri ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Per fortuna non sono stati segnalati danni ulteriori a persone o cose.