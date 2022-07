A Palombina arriva Chiquito, il ballerino di “Ballando con le stelle”

ANCONA – Una bachata in riva al mare, sfiziosi aperitivi e una cena in musica rigorosamente latina. E lui, il ballerino Yovanny De Jesus Moreta conosciuto come Chiquito Dominican Power, artista specializzato in balli caraibici, ospite d’onore a impreziosire l’appuntamento “Bachati dal mare”. L’iniziativa è in programma martedì 26 luglio (dalle ore 18) allo stabilimento Playa Solero 1998 di via Flaminia, sulla spiaggia di Palombina Nuova, grazie all’associazione Vivere a Colori e il patrocinio del Comune di Camerano.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale “Vivere a Colori” che si pone l’obiettivo di promuovere la cultura del benessere per persone svantaggiate e diversamente abili, l’inclusione e la valorizzazione della propria individualità attraverso l’organizzazione di eventi, feste a tema, laboratori, eventi. Ma l’associazione presieduta da Milena Vitali nasce anche con l’intento di creare aggregazione ed eventi culturali per la collettività, come questo ospitato al Playa Solero in cui protagonisti saranno le mamme in dolce attesa, i neo genitori con i bimbi in fascia e quanti vorranno semplicemente conoscere questa realtà.

In programma dalle ore 18 momenti di danza, di bachata in riva al mare, poi dalle 19 l’AperiMamma aperitivo tutto dedicato alle neo mamme in cui le signore saranno omaggiate di gadget, buoni sconto e sorprese messe a disposizione dei partner commerciali dell’iniziativa. Durante l’aperitivo, musica live con il cantante Patrik Pambianco e Davide Di Luca. Seguiranno una cena in musica e una serata interamente di ritmi latini. Gradito ospite, il ballerino Chiquito, ballerino e coreografo nel programma tv “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci in onda su Rai Uno.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Camerano e della collaborazione di Radio Arancia, che seguirà l’intera iniziativa in diretta radiofonica, oltre che del sostegno di partners privati (Hakuna Matata, Saurotech, Beatrice Roscioni, Tony Dj, Happy Shop, Dionea 3 piani, Beatrice Rosciani, Creazioni artigianali SilviArt, Strappato carrozzeria, Boricua Salsa Style, Elvis y Sabrina, Mamme Ancona, Ritmo Latino, La Graticola del Barbaro, Salsauro, La Luna dance center, Estetica Il rituale della principessa, Capitan Palloncino).