Palombare, tra pochi giorni il via al rifacimento del campetto

ANCONA – Il campetto sportivo delle Palombare sarà presto rifatto. L’area adiacente al parco bimbi e al cantiere del nuovo centro pastorale San Francesco, attrezzata con le porte da calcetto e i canestri, al momento piuttosto datati, fa parte di una serie di interventi cui sta già provvedendo il Comune di Ancona. Per lo sport, per i più giovani, per ridare vita ad aree di aggregazione dove giocare insieme e fare nuove amicizie. Sono in tutto 23 i campetti sportivi che l’amministrazione rifarà completamente, con un costo complessivo di circa 500mila euro, dunque circa ventiduemila euro a campetto. Il prossimo che sarà rimesso a nuovo sarà proprio quello del quartiere delle Palombare: «Il campetto delle Palombare fa partedi quelli che stiamo riqualificando – spiega l’assessore Stefano Foresi –, difatti abbiamo già completato quello del Verbena, stiamo rifacendo quello di Collemarino e poi sarà il turno di quello delle Palombare. Toglieremo la recinzione, le attrezzature, rifaremo le nuove pendenze e il nuovo fondo in asfalto, quindi verrà fatta la pavimentazione in resina, poi toccherà alla nuova recinzione e infine alle nuove attrezzature per basket e calcetto. I lavori cominceranno tra il 15 e il 20 di febbraio. È un intervento che abbiamo voluto e che c’eravamo impegnati a fare, in un quartiere dove le famiglie giovani sono tante, ci sono bambini e ragazzini che lo chiedono, e in quell’area coesistono sia il campetto sportivo sia l’area giochi nel verde. Inoltre abbiamo presentato all’assemblea che s’è svolta alle Palombare la nuova posizione dell’area destinata ai cani nella parte più alta di via Murri, anch’essa in un’area verde comunale».