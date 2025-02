Pallavolo, la Yuasa Grottazzolina resta in Superlega

CIVITANOVA – Seconda sconfitta in 3 giorni per la Cucine Lube battuta a Trento dall’Itas per 3-1 in un match ininfluente per la classifica. Nel decimo turno di ritorno della Regular Season coach Medei ha dato un po’ di riposo ad alcuni titolari tra i qulai capitan Balaso, Bottolo e Chynenyeze. Partita comunque combattuta e divertente con la prima da titolare per l’iraniano Poryia e Nikolov in campo come opposto. Domenica 2 marzo alle 18 ultimo turno di Regular Season con il derby contro la Yuasa Battery Grottazzolina. Martedì alle 14, invece, ci sarà l’importante trasferta della semifinale di Coppa in Turchia.

Sconfitta ininfluente per la Yuasa Battery che scende in campo contro la Gas Sales Piacenza quarta in classifica perdendo 3-0 ma che è si è trasformata in una festa salvezza davanti al proprio pubblico. Grazie alla sconfitta di Taranto a Modena e con una giornata da disputare, il derby con la Lube all’Eurosuole Forum, è apoteosi gialloblù. La squadra di Ortenzi era ultima e staccatissima alla fine del girone di andata poi la lunga e proficua rincorsa che ha fatto esplodere di gioia un intero territorio.

La Megabox Vallefoglia, dopo la doppia sconfitta contro le piemontesi Fenera Chieri e Wash4Green Pinerolo perde anche contro la corazza Numia Milano di Egonu e Sylla ma il punto è sufficiente per centrare l’obiettivo playoff con 2 giornate di anticipo. Pinerolo sconfitta da Scandicci è a 7 punti. Le biancoverdi sono a quota 34 a braccetto con Bergamo e lotteranno per il 7’ e 8’ posto. Mercoledì 26 febbraio nel turno infrasettimanale trasferta a Novara poi chiusura sabato 1 marzo il casa contro Cuneo.

La Cbf Balducci Macerata bissa il successo nell’infrasettimanale e supera Altafratte Padova per 3-0. Le arancionere volano in classifica al 2’ posto a quota 50 avendo scavalcato Messina sconfitta in casa dalla Futura Giovani Busto Arsizio. Guida sempre la capolista Omag San Giovanni in Marignano. Sabato 1 marzo in anticipo trasferta a Cremona.

In A2 Maschile la Banca Macerata lotta sul campo di Brescia ma perde per 3-1 nella decima giornata nona del girone di ritorno. La Smartsystem Fano, reduce da tre vittorie consecutive, ospita Aversa nell’anticipo di stasera 24 febbraio alle 18. La posizione tranquilla dei campani può rappresentare un’occasione per i virtussini per chiudere il discorso salvezza. Riposa invece la A3 Maschile.

In A3 Maschile la The Begin Ancona tornerà in campo sabato 1 marzo sul campo di Sarroch alle 17 che è sesta.