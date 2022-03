Pallavolo, ad Ancona c’è coach Mauro Berruto

L’ex ct della nazionale italiana maschile di volley sarà alla Mole per un incontro sul tema “Allenarsi, allenare, guardare altrove”. L'iniziativa è aperta al pubblico appassionato di volley e non solo

ANCONA – “Allenare, allenarsi, guardare altrove”. È il titolo dell’incontro che l’Accademia Volley Ancona ha organizzato per venerdì primo aprile, ore 17.30, nell’auditorium della Mole Vanvitelliana. Protagonista dell’iniziativa sarà l’ex coach della Nazionale maschile di pallavolo, Mauro Berruto. Non un semplice allenatore, ma anche uno stimatissimo formatore e un docente che da anni racconta lo sport come scuola e metafora di vita, da ogni suo punto di vista.

L’evento organizzato dall’Accademia Volley Ancona sarà aperto a tutti, in maniera gratuita, con particolare riferimento agli atleti e ai giovani del capoluogo e delle Marche. Berruto, oggi direttore tecnico delle Nazionali olimpiche di Tiro con l’Arco nonché giornalista, scrittore e insegnante, si sofferma spesso sul valore del team «che permette a ciascuno di attenuare i propri punti di debolezza e valorizzare quelli di forza». Chi pratica sport «è consapevole del valore della fatica, potendo pertanto trasferire tale insegnamento in tutti gli altri campi».

Il Comune di Ancona ha patrocinato l’incontro in programma alla Mole e altre società, aziende e istituzioni si stanno accodando, consapevoli dell’importanza dell’argomento in un periodo in cui – causa covid – la disciplina sportiva sta subendo un rilevante contraccolpo.

Tra i partner dell’iniziativa c’è anche Confapi Industria Ancona.

Nel corso dell’evento il coach piemontese presenterà il libro «Capolavori, allenare, allenarsi, guardare altrove” dove si parla anche di Diego Armando Maradona, Jury Chechi, Muhammed Ali e tanti altri atleti da studiare ed approfondire nel corso degli anni.

Per l’assessore allo Sport del comune dorico Andrea Guidotti è un’occasione da non perdere «arriverà a casa nostra un personaggio conosciuto da tutto il mondo sportivo e non solo. In un momento così difficile tra pandemia e guerra lo sport può fare tanto, può lanciare segnali importanti di crescita e cultura che dobbiamo percorrere».

«Allenarsi è un verbo riflessivo – ha detto Berruto nell’invitare tutti alla presenza – e cercherò di portare la mia esperienza che ha contraddistinto la mia carriera. Sarà un pomeriggio di contaminazione e suggestione».