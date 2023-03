Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile

Turno sfavorevole alle marchigiane di B maschile in lotta per la salvezza, nel weekend partita importante per i giovani della Lube. In B1F riposa Corridonia che ha esonerato il tecnico, in B2F la lotta salvezza è molto animata

CIVITANOVA – La 19’ giornata di serie B maschile gir. E non ha sorriso alle marchigiane impegnate nella lotta salvezza con i successi sia di San Giovanni in Marignano che di Modugno.

Sconfitte piene per la Lube (12) a Turi, Civitanova (10) in casa con la Paoloni e la Nova Volley (17) in casa contro la Sabini. Modugno col successo sulla capolista Molfetta al tiebreak, è salita a quota 20 staccando la concorrenza mentre i romagnoli San Giovanni in Marignano, con il tiebreak vincente contro Montorio sono a 18. Nell’alta classifica Ancona ha vinto il derby con Osimo (41) e ne ha approfittato Potentino per accorciare ad un punto sugli uomini di Pascucci. Nel prossimo turno scontro diretto da dentro o fuori per i giovani della Lube in casa contro San Giovanni in Marignano. Per i ragazzi di Rosichini è una delle ultime chiamate per rilanciarsi in zona salvezza ma i punti pesano anche per i romagnoli. La Nova Volley reduce da 1 punto in 4 partite va ad Osimo. All’andata finì al tiebreak. La Us’79 Civitanova sarà a Castelferretti (32), Modugno sale al Banca Macerata Forum ospite della Paoloni (37) mentre la capolista Molfetta (51) ospita Castellana Grotte (7) per il più classico dei testa-coda. Chiude il quadro lo scontro in zona podio tra Potentino (40) e Ancona (35) in una corsa solo per il prestigio del 3’ posto.

In B1 Femminile gir. D. Nel weekend ha riposato la Clementina che deve ritrovare subito la via della vittoria per allontanarsi dalla zona rossa. Naviga a vele spiegate la Pieralisi Jesi che ha superato Trevi mentre la dirigenza della Corplast Corridonia dopo la sconfitta al tiebreak a Forlì, ha esonerato coach Mauro Messi e nel weekend riposerà. La Clementina ospita Modena (8) fanalino di coda a Castelbellino sabato alle 18, la Pieralisi va a Ravenna (31) terza in classifica alle 20.30.

In B2 Femminile gir.E nel weekend Monturano ha vinto il derby con Pagliare ma le due formazioni sono ultime a quota 5 e staccate dalla lotta salvezza. L’impresa è di Polverigi (36) che ha vinto al tiebreak contro Prato (45). Tre punti salvezza pesanti al PalaSavelli per la DeMitri Porto San Giorgio (25) contro Castenaso (16). Nulla da fare per Porto Potenza (23) in casa con Riccione (41) e per Lucrezia (25) in casa con Ambra Cavallini (51) in vetta con Ozzano. Nel weekend Polverigi va a Ravenna, Monturano a Prato, Porto San Giorgio a Riccione, Lucrezia a Pistoia. Pagliare attende Ozzano.