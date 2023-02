Pallavolo nelle Marche, numeri in crescita: superati i 12mila tesserati

ANCONA – Importanti risultati per la pallavolo marchigiana. Sono stati superati i 12 mila tesserati per l’anno in corso, con iscrizioni ancora aperte: per l’esattezza il numero di iscritti è 12.211, circa mille in più rispetto allo scorso anno.

«È un risultato ottimo – commenta Fabio Franchini, presidente del Comitato Regionale Marche in carica da quasi 2 anni – che testimonia anche il buon lavoro che le società stanno effettuando sul territorio. Questo numero di tesserati è riscontrabile negli anni prima della pandemia, quindi siamo molto soddisfatti, anche perché la stagione è ancora in corso e ci potrebbero essere dei sensibili incrementi».

Intanto si è svolta a Roma la 46esima Assemblea Straordinaria FIPAV, in cui si è discusso delle modifiche allo Statuto Federale della Federazione Italiana Pallavolo. «Voglio ringraziare i dirigenti che hanno partecipato all’Assemblea Straordinaria – prosegue il presidente -, la presenza di delegati, associazioni e deleghe portate dal nostro territorio è stato ampiamente superiore alla media nazionale, sfiorando l’80% (la media è stata del 71.5% degli aventi diritto) una importante partecipazione».

Tra le novità rilevanti l’abolizione del vincolo sportivo: alla scadenza del tesseramento l’atleta sarà libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; saranno fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali.

Nel weekend di giocheranno le finali di Coppa marche maschile e femminile.

Nel torneo femminile vanno in semifinale Battistelli Blu Volley Pesaro, Lardini Volley Filottrano, Edilmonaldi, Real San Costanzo.

Gli accoppiamenti avverranno tramite sorteggio e la final four si giocherà sabato 11 a Casette d’Ete/Cascinare e domenica 12 febbraio a Casette d’Ete.

Per il settore maschile, le partite di ritorno dei quarti di finale si svolgono mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio. La sede della Final Four non è ancora stata definita

Questi gli scontri diretti e il risultato dell’andata: Sios Novavetro – Travaglini Pallavolo Ascoli (andata 3-2); Riviera Samb Volley – Banca Macerata (andata 0-3); Autotrasporti Frezzotti – Bertuccioli G. Real Bottega Volley (andata 3-1); Aurora Volley Appignano – Montesi Volley Pesaro (andata 3-1).

Nel weekend si giocheranno anche le finali di Coppa Territoriale Femminile del Comitato Territoriale Fipav Ancona. Le semifinali si giocheranno sabato e sono:

Amarene Fidardense – Nova Volley Loreto

La Nef Osimo – AsdVolley3 Belvedere O.

Finale in campo neutro domenica 12 febbraio.