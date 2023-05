Pallavolo, Lucia Bosetti nei quadri dirigenziali della Cbf Balducci

MACERATA – Doppio colpo per la Cbf Balducci Macerata che, dopo aver annunciato Civitico e Mazzon completa il reparto centrali con Federica Busolini, classe 1999, 186 centimetri, legata la club con un contratto biennale.

Il grande colpo però la società arancionera lo fa dietro la scrivania avviando la carriera dirigenziale di Lucia Bosetti. L’ex azzurra che ha appeso le ginocchiere al chiodo poche settimane fa con l’esperienza in Turchia, ha assunto il ruolo di direttore operativo del Club maceratese.

Lucia Bosetti oltre al ruolo di direttore operativo, ricoprirà anche quello di team manager. Resterà in società anche Dino Principi, storico team manager del Club per diversi anni, nel nuovo ruolo di logistic manager.

«Sono molto orgogliosa di entrare a far parte di questa famiglia – spiega Lucia Bosetti nel giorno della sua presentazione ufficiale – e per me è una nuova avventura, una nuova sfida. Spero davvero che la mia esperienza, maturata in tantissimi anni di pallavolo sul campo, possa essere una marcia in più per questa società ambiziosa e con chiari obiettivi in testa. E’ un grandissimo onore entrare in questo nuovo ruolo. Affrontare la pallavolo da un altro punto di vista è stata una scelta maturata con il tempo».

Per l’ex schiacciatrice con 3 scudetti in Italia e uno in Turchia, una Champions, l’argento Mondiale e l’oro Europeo, 34 anni da compiere il prossimo luglio «i motivi che mi hanno portato ad accettare questa nuova sfida sono la serietà della società e gli obiettivi che per me sono molto importanti, come il fatto che il roster costruito sia per puntare al ritorno in Serie A1. Desidero mettere a disposizione anche delle nuove giocatrici la mia esperienza».

Il Presidente Paolella si dice «onorato di presentare un grande colpo accogliendo Lucia Bosetti che si occuperà di tutto quello che concerne l’operatività della società. Io, come presidente, sono veramente orgoglioso e onorato di poter annunciare che da oggi ufficialmente entra a far parte di questa famiglia». «Siamo veramente felici – ha concluso – perché stiamo puntando alle eccellenze e chi meglio di lei può rappresentare l’eccellenza».

L’ex azzurra è già al lavoro con la nuova società per prendere confidenza con il nuovo ruolo e portare la sua impronta all’interno di una società che si è sempre distinta per essere oltre che un club organizzato ed ambizioso, soprattutto una grande famiglia.

Intanto un marchigiano doc come coach Marco Gaspari, tecnico del Vero Volley Milano, con le sue ragazze ha due match point per vincere il primo storico scudetto scucendolo dal petto della corazzata Imoco Conegliano. Dopo il successo di ieri sera in trasferta, sabato in casa la squadra del tecnico dorico può chiudere la serie e godersi il trionfo