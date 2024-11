Pallavolo, la Yuasa Grottazzolina non può mancare la vittoria

La squadra di Ortenzi ospita oggi Cisterna nell’anticipo su RaiSport. La Cucine Lube in trasferta a Taranto. La Megabox a Chieri in A1F, la Cbf Balducci in casa cerca il tris in A2F. In A2M Macerata in trasferta, Fano in casa alle 16 come Ancona in A3M.

CIVITANOVA – La Cucine Lube prova a cavalcare l’onda positiva e, per la 9’ giornata, scende sul campo della Gioiella Prisma Taranto per prendersi altri 3 punti. In settimana la qualificazione agli ottavi di Challenge Cup ha dato ulteriore convinzione al gruppo guidato da Medei che ha bisogno di continuità di risultato. Si gioca domenica alle 18. I pugliesi hanno 7 punti e navigano in cattive acque in un campionato nel quale dovranno sudarsi la salvezza. Derby in famiglia per i Bonifante. Mattia palleggiatore della Cucine Lube e Dante coach dei pugliesi uno contro l’altro per il tempo del match. Tra i pugliesi spicca capitan Filippo Lanza avversario di mille battaglie della Lube.

La Yuasa Grottazzolina dopo aver affrontato Trento e Perugia nelle ultime due partite cerca disperatamente il primo successo stagionale al nono tentativo ospitando Cisterna nell’anticipo di stasera alle 20.30 con diretta su Raisport. Gli uomini di Ortenzi hanno recuperato Petkovic già per il match con Perugia e il ritorno alla migliore forma del principale terminale offensivo sarà determinante per le fortune di una squadra che vuole dire la sua anche in Superlega dopo una settimana piena di allenamento.

In A1 Femminile, la Megabox Vallefoglia riparte dopo la sconfitta interna contro Scandicci giocando un autentico scontro diretto con Chieri. Le piemontesi sono quinte in classifica con due lunghezze di vantaggio sulle biancoverdi. Squadre in campo domenica alle 16 con diretta su DAZN, sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri. Le piemontesi sono una delle 3 squadre che hanno giocato ben 4 tiebreak in 9 partite e sono reduci da due successi nelle ultime 3 gare disputate. Tre le ex in campo: il libero Chiara De Bortoli, la centrale Weitzel e l’opposta Storck tutte militanti nella Megabox. Per tornare a muovere la classifica ci vorrà una prestazione di sostanza da parte delle biancoverdi su un campo ostiche per tutti. La Reale Mutua Fenera Chieri è da anni la squadra migliore alle spalle delle big Conegliano, Milano, Scandicci e Novara.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata dopo ritrovato anche il successo sul campo della neopromossa Clai Imola, secondo vittoria consecutiva, resta a 5 punti dalla capolista solitaria Messina e ospita domenica alle 17 la Fgl-Zuma Castelfranco. Un’altra neopromossa, quindi, sulla squadra delle ragazze di Lionetti. A guidare il sodalizio pisano un coach toscano doc come Marco Bracci. Sulla carta il pronostico è chiuso e pende tutto dalla parte di Fiesoli e compagne ma guai a sottovalutare l’avversaria. La Cbf Balducci è già certa della qualificazione alla Coppa Italia che si giocherà in turno unico mercoledì 18 dicembre.

In A2 maschile la Banca Macerata Fisiomed gioca domenica alle 18 sul campo della Delta Porto Viro che nel turno scorso ha battuto la Smartsystem Essence Hotels Fano. I virtussini alle 16 ospitano Palmi in un match nel quale fare assolutamente bottino pieno. In contemporanea, in A3 Maschile la The Begin Ancona reduce da due vittorie consecutive ospita Brugherio.