Pallavolo, La Nova Volley Loreto ai playout, Corridonia retrocede

LORETO – Serviva un incastro di risultati e di situazioni favorevoli per conquistare i playout nel gir. E di serie B maschile per la Nova Volley Loreto e tutto ciò è avvenuto. I neroverdi hanno perso 3-2 in casa con la capolista Turi che ha vinto il girone e accede ai playoff insieme a Molfetta (a spese della La Nef Osimo che chiude terza) ma, grazie alla contemporanea sconfitta per 3-0 della Ventil System San Giovanni in Marignano sul campo della già retrocessa Us’79 Civitanova, la distanza in classifica tra loretani e romagnoli si riduce a due punti rendendo indispensabile la disputa del playout che stabilirà quale squadra scenderà in serie C insieme alla già citata Us’79, i giovani della Cucine Lube e la Mater Castellana Grotte.

Si gioca nel doppio confronto con gara 1 al Palaserenelli di Loreto sabato alle 17 e ritorno il sabato successivo a San Giovanni in Marignano alle 21.

Coach Giombini: «Veniamo da un periodo complicato nel quale abbiamo sprecato qualche occasione per rimpinguare la nostra classifica – dice il tecnico – e che poteva condannarci alla retrocessione diretta. Siamo ancora a galla e ora azzeriamo tutto. Quel che è stato fatto finora non conta. Saremo noi contro loro e una sola si salverà. Mi pare una formula altamente stimolante che darà grande entusiasmo ad un gruppo giovane come il nostro poco che era poco avvezzo a giocare partite di peso ma che dovrà dimostrare anche caratterialmente di valere la categoria”. Nel doppio confronto in regular season, Loreto ha vinto all’andata in trasferta nell’ultimo turno prima di Natale mentre i romagnoli si sono imposti al Palaserenelli lo scorso 23 aprile ma tra i neroverdi mancavano Angeli, Mangiaterra e Vecchietti . “Sappiamo di non essere favoriti – conclude Giombini – perché non abbiamo il fattore campo a favore e perché meno di un mese fa loro ci hanno battuto nettamente ma sono convinto che i ragazzi abbiano fatto tesoro della recente sconfitta e capito cosa serva per stare in campo alla pari contro un avversario del genere. Sarà difficilissimo ma abbiamo un’occasione e dobbiamo sfruttarla al meglio. Lavoriamo insieme da fine agosto e ho sempre creduto in loro e anche loro devono credere in sé stessi e regalarsi un traguardo da ricordare».

In B1 Femminile gir. D si è chiusa mestamente l’avventura della Corplast Corridonia sconfitta 3-1 a San Damaso di Modena sponda Tieffe già retrocessa e che rimane a quota 29. Ininfluenti gli altri risultati e approdo ai playout fallito per le ragazze di Fusco che nel girone di ritorno si sono smarrite e nemmeno il cambio di guida tecnica, da Messi a Fusco, ha prodotto granché se non la vittoria contro Bologna. Dopo solo un anno, quindi, la squadra torna in B2 non senza il pieno di rimpianti. Restano in B1 invece la Clementina che chiude a 37 punti con un ottimo finale di stagione e la Pieralisi Jesi salva a quota 33.

In B2 Femminile gir.E restano Polverigi che ha chiuso al 5’ posto con 44 punti, Apav Lucrezia a 36 punti, la Torresi Porto Potenza a quota 33, la DeMitri Porto San Giorgio a 32. Retrocedono le marchigiane Pagliare e Monturano. Già promossa dalla serie C la Sistema X Collemarino dopo solo un anno di purgatorio nella serie regionale in attesa della conclusione dei playoff. Nel weekend si giocheranno le semifinali di ritorno prima della serie conclusivo. Tra le contendenti c’è anche la Lardini Filottrano.