Pallavolo, la Megabox Vallefoglia non può fallire contro Milano

La Cucine Lube deve riscattare la sconfitta con l’Allianz, la Megabox ci prova con Milano. La Cbf Balducci a Melendugno. In A2M Macerata si gioca la salvezza in casa

CIVITANOVA – Dopo la sconfitta in gara1 dei Quarti playoff al tiebreak 17-15 contro l’Allianz Milano, la Cucine Lube cerca l’immediata riscossa scendendo in campo domenica alle 18 all’Allianz Cloud, dirigono Giardini e Brunelli ospite della squadra di coach Piazza. Domenica 23.3 poi ci sarà gara 3 nelle Marche. La sconfitta in settimana anche nella finale di andata di Challenge Cup in Polonia ha fatto suonare un campanello d’allarme in casa biancorossa e la squadra deve rialzarsi subito.

Lo schiacciatore Mattia Bottolo suona la carica: «Non è facile per noi fare i conti con questa realtà, ovvero trovarsi sotto sia nella serie dei Quarti per la lotta Scudetto sia nella Finale di Challenge Cup, ma non abbiamo perso la convinzione perché tutto passerà dalle nostre mani nel giro di pochi giorni. Abbiamo il tempo di rimetterci in carreggiata. Dobbiamo essere bravi a staccare tra SuperLega e competizione europea, ora conta analizzare i nostri errori in Gara 1 con Milano in vista di domenica. Nel primo match la vittoria ci è sfuggita di un soffio visto che abbiamo sprecato due match point. Sarà importante un buon impatto dal punto di vista mentale ancora più che tecnico. Dovremo capire meglio i momenti e sarà fondamentale alzare il livello di gioco nelle fasi topiche».

Partita senza appello invece per la Megabox Vallefoglia che domenica alle 16.30 alla Vitrifrigo Arena di Pesro ospita la Numia Vero Volley di Egonu, Sylla, Orro. Danesi. Reduci dalla vittoriosa trasferta di Champions in Turchia per il ritorno dei Quarti di Cev Champions League, la squadra di Lavarini non vorrà ulteriore dispendio di energie ma la Megabox di Andrea Pistola avrà i 4mila tifosi a spingerle all’impresa. Eventuale gara 3 mercoledì a Milano. Serve vincere con qualsiasi risultato. Botteghino aperto fino all’inizio dell’incontro.

La Cbf Balducci Macerata in striscia positiva da 11 partite consecutive tra regular season e Pool Promozione ha superato nell’infrasettimanale anche la Itas Trentino per 3-1. Partita dominata dalle arancionere padrone del campo per due set, piccolo passaggio a vuoto nel terzo e chiusura autoritaria nel 4’ set. Domenica alle 17 ha la trasferta sul campo salentino della Narcono Melendugno che mercoledì ha vinto a sorpresa a Messina. La squadra di Lionetti insegue a 5 punti la capolista Omag San Giovanni in M.

In A2 Maschile la Banca Macerata dopo l’impresa sul campo della capolista Prata di Pordenone, è padrona del proprio destino. Se fa almeno un punto contro la Consar Ravenna terza in classifica è salva. La Conad Reggio Emilia attende Siena, già sicuro del sesto posto, deve vincere e sperare in buone notizie per loro dal Fontescodella oppure dal campo di Brescia dove Cantù, anch’essa a 28 punti come Macerata, ha bisogno a ssua volta almeno di un punto per la matematica permanenza nella categoria ma i padroni di casa contendono la vetta al Prata di Pordenone in trasferta sul campo di una tranquilla Smartsystem Fano. Tutti in campo in contemporanea domenica alle 18. In A3 Maschile la The Begin Ancona inizia i playout per rincorrere la salvezza ospitando Brugherio alle 18.